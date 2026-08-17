A prisión tras apuñalar cuatro veces a su expareja en plena calle en Gijón

Ataque machista a plena luz del día en Gijón. Un varón, nacido en Asturias, terminó ayer en prisión provisional comunicada y sin fianza, tras apuñalar el pasado viernes a su expareja, una mujer de 38 años, en plena calle. El brutal ataque se produjo sobre las ocho y media de la tarde en la calle Niño Jesús, en el cruce ya con la avenida de Gaspar García Laviana. Según explicó la propia Fiscalía, el ahora investigado abordó a la mujer por la espalda y la atacó con un arma blanca. Según las fuentes consultadas por este periódico, le provocó hasta cuatro heridas, dos en los hombros y dos en la cara. «Fue a plena luz del día», aseguran los testigos de la agresión.

Dicha agresión tuvo lugar en el barrio de El Llano y se saldó con una detención por parte de la Policía Nacional. Los agentes que acudieron al lugar de los hechos atendieron a la víctima. Esta fue trasladada en ambulancia al Hospital de Cabueñes para poder curarla sus heridas. Tenía cuatro diferentes: una en el hombro izquierdo, otra en el derecho y dos más en la cara. La Fiscalía consideró que estos hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de quebrantamiento de condena.

Fue por este motivo que solicitó ayer por la mañana a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Gijón, plaza número 4, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Desde el Ministerio Público se entendió que existe riesgo de fuga y también la posibilidad de que reincida, es decir, que vuelva a «atentar» nuevamente contra la víctima. Además, se indica que se le atribuyen los citados delitos sin perjuicio de que la calificación cambie a lo largo de la instrucción. Una instrucción que ahora comienza y que cristalizará con el paso de los meses en juicio oral.

El ataque generó expectación en la calle Niño Jesús. El lugar en el que se produjo la acometida con la navaja está en la confluencia con la avenida de Gaspar García Laviana, una de las arterias de tráfico más importantes de la ciudad. Además, se da la circunstancia de que justo en ese punto hay muy próximas dos terrazas hosteleras muy populares en la zona. Según explicaron algunos testigos, la mujer herida tuvo que sentarse en una de estas terrazas a recibir ayuda. Desde estos locales se le prestaron unos trapos para que pudiera limpiarse las heridas. «Yo no lo vi directamente, porque estaba de turno mi compañera, pero fue un susto muy grande porque todo pasó a plena luz del día», contó ayer por la tarde a este periódico una camarera del bar que se prestó a colaborar con la chica.

Este no ha sido el único incidente producido en la avenida de Gaspar García Laviana en los últimos días. Sin ir más lejos, la madrugada del 10 al 11 de este mes un joven brasileño de 20 años acabó detenido por la Policía Nacional en su propia vivienda. Antes, protagonizó un episodio violento en su propia vivienda ya que amenazó con un cuchillo a dos hombres que fueron a su casa a priori para cobrarle una deuda, la cual podría estar relacionada con las drogas.

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Esto pasó sobre las cinco de la mañana. Fue a esa hora cuando los dos hombres le empezaron a aporrear la puerta de la casa del brasileño detenido. El hombre cogió un cuchillo y los amenazó, luego llegó a bajar con el arma hasta la calle. Pero cuando iba a acometer contra ellos, llegaron varias patrullas de la Policía Nacional. La actuación de los agentes permitió reducir al implicado, al cual se le trasladó primero a los calabozos de la comisaría de El Natahoyo, antes de ser puesto finalmente a disposición judicial.