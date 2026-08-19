Ciencia o inorancia

Toles mañanes del añu percuerro abondos pasos qu’exerciten la mio discapacidá. Sicasí, en branu, pasíolos más ceo, d’entamar a les diez y media pasé a facelo a les nueve, too poles altes temperatures que se tán xeneralizando por mor del cambéu climáticu. Amás de les hores, tengo de falar de los llugares, voi pela playa Panchón onde ta más frescu que nos otros llaos de costa, garrando depués l’interior onde la solombra de Corrida, Humedal, Donato Argüeyes… nun t’afueguen tanto.

Dicir que nun hai cambéu climáticu bien ser como los terraplanistes de la Edá Media: unos inorantes que se dexen llevar polos intereses de corporaciones, que nagüen por aforrar el dineru de les inversiones que tendríen de facer pa meyorar les condiciones contaminantes qu’anguaño sofre la Tierra. Capital escontra vida saludable. Cenciellamente eso. Egoísmu escontra salú.

Nun falemos de cambiar enerxíes llimpies por fósiles. Los inversores multimillonarios nun tán dimpuestos a que–yos quiten unes perruques, ellos créyense los dueños del mundiu y los probes tenemos d’arrodillanos delantre ellos.

Nun vos dexéis engañar por una estrema drecha que ve nel cambéu climáticu una forma de volver a l’actualidá. Reciben dineru corruptu abondu por engañifar a los probes por estrozá-yos la vida ensin que s’enteren. Y entamen el divide y venceras: convéncente a la escontra del feminismu, del emigrante, los gay, los problemes llaborales…

Namái vos queda una cuestión, dalgo cenciellu, tas a favor de la ciencia o de la inorancia. Póneste del llau de los ricos o de la mayoría la población. Si tas a favor de la inorancia y los ricos, y yes probe, fáetelo mirar, dalgo nel celebru nun te funciona. Hai de tener un migayín d’empatía pa lluchar toos xuntos por una Tierra más pura, meyor pa toos y non pa unos pocos.