El gijonés que intentó asesinar a su expareja a cuchilladas acepta nueve meses de prisión por quebrantar la orden de alejamiento

El gijonés investigado por intentar matar a puñaladas a su expareja, a la que abordó en la calle cuando su víctima iba a trabajar, alcanzó este miércoles un acuerdo con todas las partes para asumir una condena de nueve meses de cárcel por un delito de quebrantamiento cometido un mes antes del brutal ataque. Este hombre cumple prisión preventiva después del homicidio en grado de tentativa que protagonizó en la calle Niño Jesús, en el cruce ya con la avenida de Gaspar García Laviana, la semana pasada.

Los hechos enjuiciados ahora se a finales de julio. Desde el 28 de julio, este hombre tenía una orden de alejamiento sobre su expareja dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que le prohibía comunicarse con ella o aproximarse a menos de 200 metros de ella durante dieciséis meses. "De forma consciente", señala la Fiscalía, este hombre "se comunicó con la víctima a través del teléfono móvil en numerosas ocasiones entre el 31 de julio y el 3 de agosto, con mensajes, audios o vídeos". "El 4 de agosto, sobre las once menos cinco de la mañana, la siguió por la calle, llegando la víctima a pedir auxilio a una tercera persona en el lugar en el que se refugió. El acusado pasó por delante y se rio burlonamente", añade el Ministerio Fiscal.

Los hechos provocaron, además, un gran temor en la víctima. Hechos que reconoció el propio acusado este miércoles, aceptando una pena de nueve meses de cárcel. La Fiscalía interesó el cumplimiento íntegro de la pena y se opuso a que se concediera al acusado la suspensión de la misma.

Más allá de esta condena, la instrucción por el intento de homicidio sigue su curso. La mujer sufrió las citadas cuatro heridas, dos en el hombro y otras dos en la cara. Afortunadamente se recupera de las lesiones físicas sufridas.