Redada policial en Gijón: incautan contenedores de "gas de la risa" y hallan una presunta vivienda ilegal vinculada a una floristería
La Policía Local se personó en un negocio de la avenida de Gaspar García Laviana tras recibir quejas vecinales
El establecimiento fue objeto hace unos meses de otra inspección por supuesto tráfico de drogas
Redada en El Llano. La Policía Local de Gijón intervino este miércoles en una floristería ubicada en la avenida de Gaspar García Laviana después de recibir quejas vecinales al sospechar que uno de los locales del negocio se utilizaba como vivienda ilegal. Fruto de la inspección se produjeron varias denuncias por incumplimientos administrativos, además de encontrar una presunta vivienda ilegal. Se incautaron también contenedores de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa".
El lugar en cuestión se halla en una calle adyacente al establecimiento. Al parecer, uno de los trabajadores sí emplea el bajo para su vida personal. Los responsables del negocio, no obstante, remarcaron de la floristería no se llevaron nada durante el registro. La Policía Local dio parte de varios asuntos, como almacenes que incumplen medidas de seguridad de extintores y alumbrados de emergencia.
Se da la circunstancia de que este local ya fue hace unos meses objeto de una investigación sobre un supuesto tráfico de drogas, saldada con un detenido. Un amplio despliegue de la Policía Nacional motivó la curiosidad de vecinos, paseantes y trabajadores de negocios próximos. Finalmente quedó en libertad al considerarse que la cantidad de estupefacientes era de unas magnitudes compatibles con el consumo propio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
- Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
- Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero
- Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
- Gijón estrena un nuevo gran supermercado (y sortea un coche para celebrarlo)
- Los nuevos dueños del Café Dindurra lo ponen a la venta por una cifra millonaria
- Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
- Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés