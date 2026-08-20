Redada policial en Gijón: incautan contenedores de "gas de la risa" y hallan una presunta vivienda ilegal vinculada a una floristería

Redada en El Llano. La Policía Local de Gijón intervino este miércoles en una floristería ubicada en la avenida de Gaspar García Laviana después de recibir quejas vecinales al sospechar que uno de los locales del negocio se utilizaba como vivienda ilegal. Fruto de la inspección se produjeron varias denuncias por incumplimientos administrativos, además de encontrar una presunta vivienda ilegal. Se incautaron también contenedores de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa".

El lugar en cuestión se halla en una calle adyacente al establecimiento. Al parecer, uno de los trabajadores sí emplea el bajo para su vida personal. Los responsables del negocio, no obstante, remarcaron de la floristería no se llevaron nada durante el registro. La Policía Local dio parte de varios asuntos, como almacenes que incumplen medidas de seguridad de extintores y alumbrados de emergencia.

Se da la circunstancia de que este local ya fue hace unos meses objeto de una investigación sobre un supuesto tráfico de drogas, saldada con un detenido. Un amplio despliegue de la Policía Nacional motivó la curiosidad de vecinos, paseantes y trabajadores de negocios próximos. Finalmente quedó en libertad al considerarse que la cantidad de estupefacientes era de unas magnitudes compatibles con el consumo propio.