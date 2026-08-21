Primor, que ultima la apertura de su mega tienda en el centro de Gijón, adquiere un segundo gran establecimiento en la ciudad

Primor, el "templo de la belleza" que está arrasando en toda España por sus "precios imbatibles", abrirá una segunda tienda en Gijón, que se convertirá en la quinta de Asturias. A su ya conocida ubicación en la antigua sede de Telefónica, en la calle Corrida, donde aún no ha abierto, se sumará un nuevo establecimiento en el centro comercial Los Fresnos, en El Llano.

Los clientes del complejo se han encontrado en los últimos días con un enorme cartel con el anuncio de "Primor, próxima apertura". La cadena malagueña se ubicará en la planta baja de Los Fresnos, justo en frente de su principal competidor: Arenal. La mega tienda de perfumería y cosmética se hará sobre dos viejos establecimientos y a ella se podrá acceder también desde el exterior, desde la calle Río de Oro, al adquirir la cafetería El Café de Lola, que cerró recientemente.

Primor llegará previsiblemente este año a Gijón, aunque su apertura en el centro de la ciudad se está haciendo de rogar, después de años de espera tras su anuncio y de meses de obras. Perfumerías Primor cuenta con otras tres tiendas en Asturias: en la calle Uría de Oviedo, en el centro comercial Parque Principado, en Siero, y en el centro de Avilés. La avilesina fue precisamente la última en abrir en el viejo local de Berska, mientras que la primera fue la de Uría en noviembre de 2023.

A la vista del aterrizaje doble de Primor en Gijón, la tienda que Arenal tiene en el centro de la ciudad, junto a la plaza de Europa, está en la actualidad en obras. Preparan un cambio de imagen y de instalaciones para competir contra la cadena malagueña.

Primor llega al centro comercial Los Fresnos / LNE

En plena expansión nacional

Primor lo tiene todo en perfumería y cosmética y su lema es que "la belleza debería estar al alcance de todo el mundo". Para ello, la cadena trabaja por ofrecer "los mejores productos a los mejores precios". No solo en sus tiendas físicas, sino también en la web. Aunque Primor está en pleno proceso de expansión por España, abriendo tiendas de norte a sur, la compañía lleva más de 70 años de historia. En concreto, fue fundada en 1953 como un sueño familiar.

Primor cuenta con 250 puntos de venta en todo el mundo. Solo en España son 206 tiendas. El grueso de ellas están en Málaga (41) y Madrid (359. Precisamente en la capital española, la cadena abrió este año "la tienda más bella del mundo". Un flagship, ubicado en el número 9 de la calle Preciados, en pleno corazón de Madrid, y con un espacio de seis plantas y 2.100 metros cuadrados. Todos los establecimientos de Primor llaman la atención por su espectacular decorado, lleno de luces y formas que cubren hasta el techo, pero lo de Preciados de Madrid es otro nivel. Parece un museo de productos de cosmética y perfumería.

¿Qué se puede comprar en Primor?