Intenta robar en un negocio de El Llano y como no consigue revienta al día siguiente el escaparate: "Marchó con la caja registradora"

Nuevo asalto a un negocio del barrio de El Llano. Agentes de la Policía Local detuvieron esta madrugada a un hombre que, supuestamente, era el responsable de reventar el escaparate de un establecimiento de estética en la calle Pérez de Ayala por el método del alcantarillazo y se llevó de dentro la caja registradora. El atraco tuvo lugar pasadas las cinco de la mañana y fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma. "En poco tiempo los agentes dieron con él", explicó Alba Martínez, trabajadora del negocio.

Los hechos, según explicó esta empleada, pasaron de madrugada. Este individuo ya había intentado entrar el día anterior. Trató de forzar la cerradura, pero no lo consiguió. Así que, sospecha Martínez, volvió al día siguiente para cumplir su objetivo. Lo hizo levantando una tapa de alcantarilla que hay justo delante del local. Y con ese objeto contundente reventó el cristal de la puerta y accedió al interior.

Dentro trató de llevarse el dinero de la caja registradora. Pero se entiende que, como no fue capaz de abrirla, lo que hizo fue llevársela entera. El establecimiento cuenta con cámaras de seguridad. El robo quedó completamente registrado. Según esas imágenes, que comenta Alba Martínez, en ellas se puede ver al responsable entrar con la cara tapada. Vestía lo que parecía un chándal negro. No se tardó en darle alcance.

La rotura del escaparate provocó un gran revuelo. Y eso hizo dar la voz de alarma a los vecinos, que rápidamente llamaron a la Policía. En este caso fueron agentes de la Local los que le dieron el alto cerca del negocio de Pérez de Ayala. Según ha podido saber la empleada, no sería la primera vez que este individuo, de 37 años, realiza este tipo de acciones. "Ya le habían pillado más veces. Se llevó unos 80 euros, lo que teníamos de cambio para el día siguiente", lamentó Martínez.