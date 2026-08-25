Drama para los amantes de la moda en Gijón: Bershka cierra su única tienda en la ciudad

La tienda de Bershka del centro comercial Los Fresnos ha cerrado sus puertas después de que el pasado sábado, 22 de agosto, fuese su último día de actividad. El cierre se ha producido sin anuncio previo y ha sorprendido a algunos clientes que acudían habitualmente al establecimiento, situado en la segunda planta del centro comercial.

Con el cierre, Bershka deja de tener presencia en Gijón y reduce su presencia en Asturias a un único establecimiento, el situado en el centro comercial Parque Principado. La cadena, perteneciente al grupo Inditex, contaba hasta ahora con el local de Los Fresnos como su única tienda en la ciudad.

El establecimiento ha quedado ya vacío, aunque el centro comercial prepara nuevas incorporaciones para los próximos meses. Entre ellas estará Primor, cuya apertura está prevista para septiembre u octubre. La llegada de la cadena de perfumería y cosmética ampliará la oferta de este sector en Los Fresnos.

La nueva apertura se enmarca en la renovación de la oferta comercial de Los Fresnos, que busca incorporar nuevas marcas y reforzar su propuesta de moda, belleza, ocio y restauración.