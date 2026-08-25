Susto en Gijón: el conductor de una furgoneta pierde el control, cae por un terraplén y tienen que excarcelarlo
Los servicios sanitarios lo evacuaron al Hospital de Cabueñes
Accidente de última hora en Gijón. Los serivicios sanitarios trasladaron al conductor de una furgoneta al Hospital de Cabueñes con policontusiones tras sufrir un siniestro vial en la A-8, a la altura de la entrada a Gijón por la avenida de El Llano.
Los hechos se produjeron sobre las diez de la noche. Las primeras informaciones hablaban de que el golpe podría haber sido de carácter muy grave e, incluso, se llegó a pensar que la víctima era una conductora. Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó que el herido es un hombre y que, en principio, no tiene nada más allá de policontusiones.
El accidente, eso sí, fue espectacular. Según estas fuentes, el conductor, de 61 años y cuyas iniciales son B. I. M., perdió el control de la furgoneta, chocó con la mediana y se precipitó por un terraplén varios metros hacia abajo.
Además de la ambulancia, tuvieron que acudir los bomberos para excarcelarlo. La Guardia Civil se encargó de regular el tráfico y de analizar las causas del accidente.
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