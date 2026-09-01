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Grave accidente en Gijón: una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete

La Policía Local asume la investigación

El patinete circulaba correctamente con la carretera

Policía Local en la calle Caveda

Policía Local en la calle Caveda / C. T.

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Carlos Tamargo

Gijón

Grave accidente en Gijón. Una UVI móvil tuvo que evacuar de urgencia al HUCA a una mujer de 61 años tras ser atropellada por un patinete. Los hechos tuvieron lugar sobre las siete de la tarde en la calle Caveda, a la altura del número 39. La víctima estuvo inconsciente durante largo tiempo en el suelo.

La Policía Local acaba de asumir la investigación. Según las fuentes consultadas, el patinete circulaba de forma correcta por la calle Caveda. Según los testigos, la mujer habría salido de entre dos coches para cruzar la calzada con bolsas en la mano. Fue en ese momento cuando se produjo el atropello por parte del patinete.

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Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tanto efectivos de la Policía Local como servicios sanitarios. Los agentes tuvieron que cortar la calle al tráfico rodado para que los facultativos pudieran atender con más garantías a la mujer.

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Las primeras evaluaciones apuntan a que sufre daños graves. De hecho, los profesionales sanitarios estimaron necesaria su evacuación inmediata al HUCA. Los agentes recabaron información del patinete y de su conductor. Según las fuentes consultadas, todo estaba en regla.

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