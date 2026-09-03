Pinta raruno este nuevo curso. No tanto por lo que pueda ocurrir, sino por cosas que ya hemos dejado de considerar extraordinarias. Hablaba estos días con un amigo y acabamos haciendo un viaje al pasado. No demasiado lejos. Vayamos a 2019. Recuerden cómo hablábamos, qué cosas decíamos en público y cuáles, por pudor, prudencia o simple decoro, preferíamos callarnos.

No idealicemos aquellos tiempos. Había racismo, machismo, desprecio y odio. Claro que lo había. Pero determinadas expresiones provocaban cierto sonrojo. Existían límites. Decir según qué cosas tenía un coste social.

Volvamos a nuestros días. Observemos cómo hemos naturalizado comentarios. Ya no basta con discrepar: empieza a celebrarse a quien señala, ridiculiza o arremete contra quienes se han convertido en culpables de todos nuestros males.

Migrantes, personas pobres, mujeres, quien vive o piensa diferente. Siempre hay alguien disponible para ocupar el papel de amenaza. El mecanismo es sencillo: identificar un culpable, simplificar el problema y repetir el mensaje hasta que deje de escandalizar. Y funciona. Siempre ha funcionado.

Lo inquietante no es únicamente que existan discursos llenos de odio. Lo preocupante es comprobar cómo han conquistado espacios de normalidad. Frases que hace unos años hubieran generado incomodidad hoy consiguen aplausos, likes y hasta representación política. El exabrupto se confunde con valentía. La crueldad con sinceridad. El insulto con libertad de expresión.

Y esto está más cerca de lo que queremos creer. Está en nuestros barrios, colegios, centros de trabajo, bares o grupos de WhatsApp. La persona migrante deja de ser María, Ahmed o el vecino del quinto para convertirse en una categoría sobre la que descargar miedos y frustraciones. La realidad desaparece bajo una etiqueta cómoda.

Quizás ahí esté una de las grandes derrotas de estos años: hemos confundido poder decir algo con que resulte aceptable decirlo. Nadie anunció que el límite se estaba moviendo. Fue desplazándose poco a poco. Una broma. Un comentario. Un vídeo compartido. Una exageración que dejamos pasar. Un aplauso. Cada gesto apenas parecía importar, pero todos juntos nos fueron llevando a otro lugar.

Sería cómodo descargar toda la responsabilidad sobre algoritmos, tertulianos o representantes públicos. Nosotros también participamos. Cada vez que reímos la gracia, compartimos el mensaje o permanecemos indiferentes, empujamos un poquito ese límite.

No se trata de prohibir que alguien diga una barbaridad. Se trata de preguntarnos cuándo decidimos que la barbaridad dejaba de parecernos una barbaridad. Vivir juntos exige contener impulsos, cuidar las palabras y reconocer humanidad incluso en quien piensa, vive o viene de un lugar diferente.

Quizás dentro de siete años hagamos de nuevo este viaje. Ojalá al mirar hacia 2026 nos sorprenda lo que llegamos a tolerar. Porque el verdadero peligro no empieza cuando alguien grita odio. Empieza cuando el resto dejamos de escuchar que está gritando.