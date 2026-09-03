La Primitiva deja un premio de casi 55.000 euros en Gijón

Jueves afortunado en Asturias, tras un segundo premio de la Lotería Nacional en Oviedo, la suerte de La Primitiva se ha dejado caer en Gijón, donde dejó un premio de casi 55.000 euros.

Se trata de un premio de segunda categoría (cinco números más el complementario) que fue sellado en la administración de loterías ubicada en el número 8 de la calle Río de Oro. El premio es, en concreto, de 54.385,40 euros.

Además de en Gijón, este mismo premio también fue para Girona, Ibiza y Pontevedra.

Noticias relacionadas

Los números ganadores fueron 34, 39, 40, 29, 24 y 20, siendo el complementario el 13 y el reintegro el 5. El Joker fue 6686741.