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El PSOE insta a recuperar la bolera municipal El Fumeru, en El Llano

"Lleva meses cerrado y presenta unas pésimas condiciones", denuncia la edil María Caunedo

Vista de la bolera de El Llano, en una imagen de archivo.

Vista de la bolera de El Llano, en una imagen de archivo. / Marcos León

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C. T.

El cierre de la bolera municipal El Fumeru del barrio de El Llano, ubicada entre las calles Constantino y Niños Jesús, detrás del Centro de Mayores, llegará a la próxima comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de la mano del grupo municipal del PSOE, que denuncia el "cierre y abandono" de la instalación. "El equipamiento lleva meses cerrado y presenta unas pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza a pesar de que es un espacio que históricamente ha tenido una importante función deportiva y social en el barrio", reprocha la edil María Caunedo.

A juicio de los socialistas esta bolera municipal "ha dado mucha vida a El Llano y no debería estar cerrada y abandonada. "No la utilizan solamente quienes practican este deporte, también es, por ejemplo, un espacio de encuentro y socialización para las personas usuarias Centro de Mayores situado a escasos metros", advierte Caunedo.

Ampliar sus usos

Los socialistas preguntarán en la comisión por qué se ha llegado a esa "situación de abandono" y si el Patronato Deportivo Municipal, de quien depende la bolera, tiene prevista alguna actuación para revertir su estado. Caunedo, además, planteará la posibilidad de "dar una nueva dimensión al equipamiento y ampliar sus usos más allá de la práctica deportiva, aprovechando su ubicación estratégica entre El Llano y Contrueces".

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En concreto, la posibilidad de complementar su uso deportivo con actividades culturales, juveniles, vecinales o de ocio para favorecer la convivencia vecinal. "Pedimos al gobierno local que sea capaz de aprovechar los espacios públicos y que la bolera vuelva a ser un lugar de encuentro del barrio", remata María Caunedo.

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