El PSOE insta a recuperar la bolera municipal El Fumeru, en El Llano
"Lleva meses cerrado y presenta unas pésimas condiciones", denuncia la edil María Caunedo
C. T.
El cierre de la bolera municipal El Fumeru del barrio de El Llano, ubicada entre las calles Constantino y Niños Jesús, detrás del Centro de Mayores, llegará a la próxima comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de la mano del grupo municipal del PSOE, que denuncia el "cierre y abandono" de la instalación. "El equipamiento lleva meses cerrado y presenta unas pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza a pesar de que es un espacio que históricamente ha tenido una importante función deportiva y social en el barrio", reprocha la edil María Caunedo.
A juicio de los socialistas esta bolera municipal "ha dado mucha vida a El Llano y no debería estar cerrada y abandonada. "No la utilizan solamente quienes practican este deporte, también es, por ejemplo, un espacio de encuentro y socialización para las personas usuarias Centro de Mayores situado a escasos metros", advierte Caunedo.
Ampliar sus usos
Los socialistas preguntarán en la comisión por qué se ha llegado a esa "situación de abandono" y si el Patronato Deportivo Municipal, de quien depende la bolera, tiene prevista alguna actuación para revertir su estado. Caunedo, además, planteará la posibilidad de "dar una nueva dimensión al equipamiento y ampliar sus usos más allá de la práctica deportiva, aprovechando su ubicación estratégica entre El Llano y Contrueces".
En concreto, la posibilidad de complementar su uso deportivo con actividades culturales, juveniles, vecinales o de ocio para favorecer la convivencia vecinal. "Pedimos al gobierno local que sea capaz de aprovechar los espacios públicos y que la bolera vuelva a ser un lugar de encuentro del barrio", remata María Caunedo.
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Cerca de 6.000 personas se congregan en Gijón reclamando la defensa de Ceuta: 'Esto no va de partidos
- Arrasan con la carpa de las fiestas de Cimavilla, en Gijón, y destrozan las figuras del Descenso del Nalón: 'Le quemaron les tetes a una de las imágenes
- Grave accidente en Gijón: una UVI evacua una mujer al HUCA tras sufrir un atropello de un patinete