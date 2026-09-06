El PSOE insta a recuperar la bolera municipal El Fumeru, en El Llano

El cierre de la bolera municipal El Fumeru del barrio de El Llano, ubicada entre las calles Constantino y Niños Jesús, detrás del Centro de Mayores, llegará a la próxima comisión de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de la mano del grupo municipal del PSOE, que denuncia el "cierre y abandono" de la instalación. "El equipamiento lleva meses cerrado y presenta unas pésimas condiciones de mantenimiento y limpieza a pesar de que es un espacio que históricamente ha tenido una importante función deportiva y social en el barrio", reprocha la edil María Caunedo.

A juicio de los socialistas esta bolera municipal "ha dado mucha vida a El Llano y no debería estar cerrada y abandonada. "No la utilizan solamente quienes practican este deporte, también es, por ejemplo, un espacio de encuentro y socialización para las personas usuarias Centro de Mayores situado a escasos metros", advierte Caunedo.

Ampliar sus usos

Los socialistas preguntarán en la comisión por qué se ha llegado a esa "situación de abandono" y si el Patronato Deportivo Municipal, de quien depende la bolera, tiene prevista alguna actuación para revertir su estado. Caunedo, además, planteará la posibilidad de "dar una nueva dimensión al equipamiento y ampliar sus usos más allá de la práctica deportiva, aprovechando su ubicación estratégica entre El Llano y Contrueces".

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En concreto, la posibilidad de complementar su uso deportivo con actividades culturales, juveniles, vecinales o de ocio para favorecer la convivencia vecinal. "Pedimos al gobierno local que sea capaz de aprovechar los espacios públicos y que la bolera vuelva a ser un lugar de encuentro del barrio", remata María Caunedo.