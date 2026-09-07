Quince años de prisión por violar a su pareja casi a diario durante varios meses en un piso de Gijón
El TSJA avala la condena a un gijonés que instauró "un régimen de sometimiento sexual" contra su novia, a la que amenazaba con dejarla en la calle o matarla
A casi quince años de cárcel asciende la condena impuesta –y avalada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)– contra un gijonés que violó de manera habitual, casi a diario, a su pareja sentimental durante varios meses de convivencia y relación bajo la amenaza de dejarla en la calle o incluso de matarla si no accedía a sus pretensiones. "Yo me voy a morir, pero no me voy a morir solo, tú también vas a morir", le dijo en una ocasión, según la sentencia, a su víctima, que rechazó todo tipo de indemnización que pudiera corresponderle.
El varón y su novia habían iniciado una relación con convivencia desde agosto de 2022. A partir del mes de enero del año siguiente, este individuo "instauró un régimen de sometimiento sexual habitual", señalan los magistrados en la sentencia. Entre otras cuestiones, obligaba "de forma reiterada y frecuente" a mantener relaciones sexuales, de forma vaginal entre semana y de manera anal los fines de semana. También exigía prácticas orales. A pesar de la negativa de su víctima, este hombre "empleaba la fuerza física" para someterla. A pesar de las reticencias, el procesado nunca cesó en sus violentos actos.
Más allá del uso de la fuerza, también había amenazas de todo tipo para lograr sus objetivos. En concreto, explica la sentencia que acaba de ser ratificada por el TSJA, "se prevalía de la situación en la que se encontraba" la mujer, "dada su precariedad económica, su irregularidad administrativa" y que carecía "de una red de apoyo familiar y social en España". Si ella no accedía, le decía, "la expulsaría de casa o le impediría el acceso a la misma". En una ocasión, además, le advirtió que, si no aceptaba, él se tiraría por la ventana.
Retirada del pasaporte
El último caso de agresión sexual y amenazas tuvo lugar en septiembre de 2023. Nueve meses después. Ese día, la mujer volvió a casa de trabajar y se encontró a su compañero sentimental en el sofá de la vivienda. De inmediato, volvió a conminarla a tener relaciones sexuales, pero ella se negó. Entonces, el ahora condenado le cogió el bolso a la fuerza y se apoderó de su pasaporte al tiempo que le exigía que le devolviese las llaves de casa. Ella se fue al dormitorio y se hizo la dormida para evitar tener que mantener relaciones sexuales. Fue entonces cuando este individuo le susurró al oído la amenaza de muerte que consta en la declaración de hechos probados.
Ante "el temor real por su vida y su integridad", la mujer optó por levantarse al día siguiente, recuperar su pasaporte, abandonar la vivienda y dirigirse a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar su calvario. Ella fue derivada a una casa de acogida y él, tras ser detenido, quedó en libertad provisional con una orden alejamiento que estuvo vigente en todo momento hasta la llegada de la condena de la sección tercera de la Audiencia Provincial. Un fallo ratificado por el TSJA que ha rechazado todos los argumentos esgrimidos por la defensa.
La mujer, además del daño psicológico, sufrió lesiones físicas derivadas de la violencia que empleaba su pareja. Desde dolor cervical en ambos hombros y "caderas hasta crestas iliacas" con irradiación en las piernas. Por unas y otras secuelas continúa recibiendo tratamiento sanitario. Eso sí, renunció antes del juicio "al ejercicio de las acciones civiles y a la indemnización que pudiera corresponderle".
Relato "coherente"
Para los magistrados, el relato de la denunciante fue "objetivamente coherente" y "persistente a lo largo del procedimiento" judicial, lo que les llevó a condenar a este hombre a catorce años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual al que se suman quince años de alejamiento de su víctima –no podrá aproximarse a ella a menos de 300 metros ni a ningún lugar que frecuente– y otros cinco años de libertad vigilada.
Hay que sumar otros once meses de cárcel por un delito de amenazas en el ámbito familiar. Cabe contra el fallo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
"Un temor real por su vida"
- El procesado. Un varón sin antecedentes que mantuvo con su víctima una relación sentimental con convivencia en un piso de Gijón.
- Víctima. En situación irregular y con precariedad económica. Tras denunciar "por temor real por su vida" acabó en una casa de acogida.
- Recurso. El TSJA rechaza los argumentos del implicado y ratifica los catorce años y once meses de cárcel.
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