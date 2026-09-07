Tasa del 2% a los superricos

El peso de los multimillonarios no deja de aumentar aquí y en la Conchinchina. Según la revista Forbes, la riqueza de los multimillonarios españoles alcanza ya los 197.500 millones de euros, el equivalente al 12% del PIB del Estado. En España, como en muchos otros países, los superricos pagan unos tipos impositivos efectivos inferiores a los de los trabajadores corrientes porque las propias normas fiscales permiten a los más ricos estructurar su patrimonio de tal manera que apenas tributa por sus rentas reales gracias a elusiones fiscales y entramados societarios, lo que genera en la ciudadanía una sensación creciente de que el sistema económico no sirve. Sin ir más lejos, fijémonos en lo ocurrido en Francia: entre 2012 y 2024, la deuda pública aumentó en 1,4 billones de euros y se prevé que alcance el 118% del PIB, su nivel más alto desde la II Guerra Mundial. En ese mismo período, la fortuna de las 500 personas más ricas se disparó en casi un billón de euros, del 13% del PIB en 2012 al 42% en 2024. Hoy, dato muy relevante, en el país vecino un puñado de milmillonarios posee el 80% de la prensa privada, una concentración de la propiedad de los medios de comunicación que alarma más porque… cuando las barbas de tu vecino veas pelar… Destacados expertos empiezan a proponer tímidamente la adopción de medidas equilibradoras como el establecimiento de un impuesto mínimo no sobre la renta, cuya base imponible es fácil de manipular, sino sobre el patrimonio de los superricos, que es más difícil de ocultar, aquel que se acumula sobre todo en acciones de sociedades. El tipo del 2% propuesto no es caprichoso, es el que garantizaría una aportación de los ultrarricos a las arcas públicas equiparable a lo que pagan el resto de sectores sociales o profesionales. Aplicando esta propuesta, en España se podrían recaudar más de 5.000 millones de euros al año, lo que supone triplicar la recaudación actual sobre el patrimonio y representa alrededor del 5% del gasto público en sanidad. Sería, por precisar algo, un impuesto mínimo del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros, tasa complementaria del impuesto de patrimonio vigente en nuestro país (0,3%).

Es mucho más fácil acumular riqueza cuando no hay que pagar impuestos, mientras que las familias normales y corrientes deben pagar impuestos antes de poder ahorrar. Desde luego que no resolvería todos los problemas, pero corregiría un desequilibrio flagrante y reafirmaría un sencillo principio democrático: que todos deben contribuir de manera equitativa a la sociedad de la que se benefician. (Proposición entresacada de un artículo del economista francés Gabriel Zucman).