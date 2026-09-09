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La Cultura Gijonesa lleva su ciclo de cine a El Llano con "una joya del cine negro"

La película está dirigida por el estadounidense Fritz Lang y protagonizada por Spencer Tracy

El centro municipal integrado de El Llano.

El centro municipal integrado de El Llano. / Lucas Cid

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C. T.

La Sociedad Cultural Gijonesa llevará esta semana su ciclo de cine al Centro Municipal Integrado de El Llano con la proyección este viernes, 11 de septiembre, de una película del director estadounidense Fritz Lang.

La película se titula "Furia" y se trata de "una joya del cine negro imprescindible para quien se acerque al género". "La trama tiene la venganza de fondo, con un Spencer Tracy inmenso en su papel de víctima que busca pagar a sus agresores con la misma moneda", explican desde la Cultural.

"Furia" fue la primera película rodada en EE UU por Fritz Lang, director del que ahora se cumplen cincuenta años de su muerte.

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La cita está prevista en el Centro Municipal de El Llano a partir de las 19.00 horas. La presentación de la película, que se proyectará en versión original con subtítulos en castellano, correrá a cargo de Nacho Muñiz.

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