De clases de cocina a guitarra: la Universidad Popular programa para este otoño en Gijón 143 cursos y 1.934 plazas
La periodo de matrícula abrirá el día 15
C. T.
Con 143 cursos y 1.934 plazas arranca la oferta educativa de otoño de la Universidad Popular, que llega con varios talleres novedosos que van de la cocina a la guitarra y que se llevarán a cabo hasta en doce espacios de la ciudad durante el próximo cuatrimestre.
La programación, presentada ayer por la concejala de Cultura, la forista Montserrat López Moro, se desarrollará en doce espacios de Gijón. En concreto, en las aulas de música del antiguo Colegio Manuel Medina, el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la antigua Escuela de Comercio, los Centros Municipales Integrados de El Llano, La Arena, El Coto, Pumarín Gijón Sur y Ateneo de La Calzada, el Muséu de Pueblu d’Asturies, el Taller de cerámica de (ubicado en el parque del Lauredal), el colegio Público García Lorca, el Jardín Botánico Atlántico.También se desarrollarán actividades en el Centro Penitenciario Asturias.
Fogones en El Llano
Entre las novedades para este otoño, dentro de la oferta formativa, están la sexta edición del programa ‘Los fogones de la UP’, que se desarrolla en el CMI El Llano. Por primera vez, “y dado su éxito y largas listas de reservas”, explican desde la Fundación Municipal de Cultural, llevará también sus actividades al Ateneo de La Calzada. Esta edición incluye seis sesiones temáticas de cocina para gente inquieta.
También serán de estreno un taller de radioteatro, danza histórica, mujeres en el arte de vanguardia, fotografía conceptual, guitarra para principiantes, un curso sobre filósofos y filósofas actuales, la historia de Gijón a través de su patrimonio, o la cocina del Arco Atlántico, entre otras muchas.
La matrícula se realizará de forma escalonada, atendiendo al lugar de realización de los cursos y talleres, y tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de septiembre, desde las 8.30. El 2 de octubre concluirá el plazo. n
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