Hace unos días llegó la noticia de que la Premio Princesa de Asturias de Comunicación 2021, Gloria Steinem, había fallecido a los 92 años.

Gloria fue una pionera, una mujer valiente que, en un momento convulso y complicado de la historia de su país, vio la necesidad de escribir por y para las mujeres y fundar una revista para que tuviesen acceso a información que muchas veces estaba o vetada o silenciada. Ella, junto con otras compañeras que también marcarían la historia del feminismo, sacaron Ms. a la luz con aquella portada, en la que una recreación de la diosa Kali, con sus múltiples brazos, sostenía objetos relacionados con las distintas tareas y facetas de la vida cotidiana de las mujeres: esposas, madres, trabajadoras, organizadoras... Además de rompedora, aquella portada fue también visionaria, porque, actualizando el icono, bien podría representar lo que en una revista actual denominaríamos mujeres multitask.

Ya saben ustedes que, permítanme la expresión, soy muy fan de los Premios Princesa de Asturias y cada octubre los espero con ganas e ilusión. Cuando se lo dieron a ella tuve la suerte de verla en una entrevista que le hicieron en los actos previos a los Premios en el recinto de la Fábrica de Armas. Fascinante. Insisto en el privilegio que tenemos en nuestra región al tener la posibilidad de acercarnos a personas con tanto que enseñar y de las que tanto tenemos que aprender.

Su discurso fue como ella: elegante, sin tapujos y brillante. En mi colección particular de las palabras que pronuncian año tras año premiados y premiadas en la ceremonia, guardo las de ella con especial cariño y admiración. Comparten espacio con muchas más, como las de Juan Mayorga, Leonard Cohen o Nuria Espert, o con las que nunca llegó a decir Nuccio Ordine, pero que me he imaginado leyendo sus textos.

Cuando le dieron el Premio, el jurado, presidido por Víctor García de la Concha, escribió en su acta lo siguiente:

"Referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. A lo largo de seis décadas, su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad".

Hoy, figuras como Gloria Steinem son más necesarias que nunca porque nos recuerdan que muchos de los derechos que hoy damos por sentados fueron conquistas que alguien tuvo que defender primero.

Así que he querido dedicarle estas líneas a modo de homenaje, pero, sobre todo, como ejercicio de memoria que en estos tiempos nuestros parece que es más frágil de lo que debería. Que la tierra te sea leve, Gloria.