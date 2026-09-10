Una nueva era

Mañana es el gran día. Los nervios de la noche previa son incontrolables. Demasiado tiempo soñando con ese momento. Un momento único, algunos dirían que inimaginable. Ha tenido que pasar lo que para él pareció toda una vida. Literal.

Santi abandona la infancia y mañana empieza otra etapa. Una llena de incertidumbre. De esas en las que todo se magnifica, todo parece definitivo y cualquier pasillo puede convertirse en un territorio desconocido.

Ha preparado la mochila tres veces. Dos libretas, el estuche, una botella de agua, algo para media mañana y ese móvil que su madre insiste en que apenas necesita. No quiere olvidar nada en su primer día de instituto.

Santi nació en 2015. Mientras aprendía a leer, dividir o distinguir un sustantivo de un adjetivo, los adultos discutíamos sobre otras cosas. Sobre igualdad, inmigración, violencia machista, diversidad, memoria, derechos. Palabras enormes para alguien que todavía estaba aprendiendo a atarse los cordones.

Durante años dio por hecho que todo aquello formaba parte del mundo en el que estaba creciendo. Que en clase podía preguntar. Que conocer realidades distintas no suponía ningún peligro. Que hombres y mujeres eran iguales. Que cada persona podía querer, vivir o sentirse como quisiera. Que la historia servía para entender de dónde venimos. Que escuchar a quien piensa diferente era una buena manera de aprender.

En casa, su padre intenta tranquilizarlo. Le dice que el instituto es un lugar para descubrir el mundo, no para esconderlo. Santi asiente sin entender la frase. Bastante tiene con localizar mañana su aula, recordar los nombres de sus profesores y encontrar sitio en el recreo.

Pero estamos en septiembre de 2027. Algunas de aquellas discusiones dejaron de ser discusiones. Las elecciones cambiaron gobiernos, los gobiernos cambiaron prioridades Y algunas ideas que durante años parecían condenadas a los márgenes empezaron a entrar en boletines oficiales, aulas y despachos.

Santi no entiende demasiado de todo esto. Tiene doce años. Solo sabe que algunos temas han desaparecido, que otros se explican de otra manera y que determinadas palabras provocan ahora incomodidad entre quienes enseñan. Escucha hablar de libertad con más frecuencia que nunca, aunque empieza a sospechar que no siempre significa poder conocer, preguntar y decidir.

Ahora sí sabe qué lleva en la mochila. Nuestros miedos. Nuestros prejuicios. Aquello que los adultos hemos decidido que debe conocer y aquello de lo que preferimos protegerle. Nuestra particular manera de explicarle un mundo que todavía no ha tenido tiempo de descubrir por sí mismo.

Mañana Santi empieza secundaria. Cree que hacerse mayor consiste precisamente en eso: aprender, equivocarse y construir sus propias ideas. Quizás nosotros estemos haciendo exactamente lo contrario. Quizás 2027 nos recuerde que ningún derecho, ningún consenso y ningún avance está definitivamente conquistado.

Santi aún no lo sabe. Mañana abre su mochila.