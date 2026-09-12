Más cambios en las primarias del PSOE de Gijón: Raja se echa a un lado y carga contra la dirección del partido

Segundo aspirante que se retira dando un portazo de la carrera por encabezar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones municipales en Gijón. Si el pasado domingo fue la exgerente de la Unión de Comerciantes del Principado, Carmen Moreno, quien tras semanas haciendo campaña renunció siquiera a presentar su precandidatura entre duras críticas a la dirección local del PSOE, ayer hizo lo propio el exconcejal y miembro de la ejecutiva local del partido, Iván Álvarez Raja, denunciando en un escrito enviado a LA NUEVA ESPAÑA supuestas maniobras del aparato del partido para intentar esquivar las urnas, dificultando la recogida de avales a aspirantes distintos a la candidata oficial, Lara Martínez.

Raja se lanzó a las primarias tras haberse levantado su suspensión cautelar de militancia, al concluir favorablemente a él la investigación interna del PSOE sobre la acusación de una afiliada por un hipotético asunto de acoso sexual, tal y como adelantó este periódico. Ahora se echa a un lado por cuestiones de salud tras haber "sufrido una grave recaída en mi estado físico y mental", lo que le impide seguir adelante por el riesgo de empeorar.

Raja asegura que hasta ayer había logrado el aval de 90 afiliados, a los que ahora anima a que avalen a otros candidatos y voten el día 26 por ellos. No cita a ninguno de los tres que quedan en liza; José Ramón Tuero (también miembro de la ejecutiva local), Alberto Ferrao (del sector crítico) y la portavoz de la ejecutiva local y candidata oficial, Lara Martínez. No obstante, las preferencias del exedil no parece que incluyan a esta ultima, toda vez que al anunciar su desistimiento reprocha lo que considera maniobras de la dirección local del PSOE, que apoya a Lara Martínez, para evitar que otros precandidatos alcancen los 189 avales que, como mínimo, precisan para poder someterse a las urnas. El reglamento de las primarias establece que los precandidatos deben presentar los avales entre un 15% como mínimo y un 20% como máximo de los 1.258 militantes con derecho a voto. Esto es, al menos 189 y de tope 251.

"En estos tres días me he encontrado a muchas personas, pese a que la oficialidad ya ha alcanzado el límite de 250 avales hace semanas, que les siguen pidiendo el aval solo para que los demás no lleguen ni a participar y que la urna quede secuestrada en un despacho. Esto no puede ser. El socialismo es libertad, igualdad y solidaridad", señala Raja.

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El exconcejal es el único de los cuatro precandidatos que se lanzaron al proceso de primarias que no contó con un equipo de apoyo para recoger avales en los espacios que cedieron a cada precandidato, a tal fin, en la sede del PSOE de Gijón. Raja y las personas que le respaldan en el partido siempre habían visto con buenos ojos que el candidato oficial hubiera sido el cirujano Manuel Vallina-Victorero. Finalmente, la mayoría de la ejecutiva optó por Lara Martínez.