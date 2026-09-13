Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína

Llamativa intervención de la Policía Local en la calle Caveda. Varios agentes detuvieron a un hombre de nacionalidad española tras encontrárselo en la calle dando chillidos y luego descubrir que llevaba cocaína encima. Los hechos ocurrieron este sábado y no se quedaron ahí, puesto que los agentes intervinientes encontraron luego en la casa del detenido más droga todavía. Al parecer, según las fuentes consultadas, fue el propio arrestado el que les condujo hasta su hogar.

Lo sucedido tuvo lugar sobre las ocho menos cuarto de la mañana. Según las fuentes consultadas, la Policía Local recibió la alerta de que había un hombre chillando en plena calle Caveda, en el barrio de El Llano. Hasta allí fue una patrulla.

Efectivamente, esta patrulla encontró a un varón de 48 años y nacionalidad española que se encontraba muy alterado. Estaba intentando entrar dentro de su coche. Sin mucho éxito, al parecer. Los agentes, conforme al protocolo, le pidieron documentación. Lo más sorprendente de todo es que, tal y como indican estas mismas fuentes, el implicado sacó del bolsillo varios enseres y, entre ellos, tres envoltorios de lo que a la vista parecía cocaína.

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Lo que iba a ser una intervención rutinaria terminó en la elaboración de la correspondiente denuncia. Fue haciendo estas gestiones cuando el detenido condujo a los policías hasta su casa y allí encontraron más droga todavía.