Se pone a chillar en una calle de Gijón, la policía acude a hasta él y al ir a darle la documentación saca tres envoltorios con cocaína
El implicado, que se encontraba muy alterado en el barrio de El Llano, condujo voluntariamente a los agentes de la Policía Local hasta su domicilio donde hallaron una cantidad mayor de estupefacientes
Llamativa intervención de la Policía Local en la calle Caveda. Varios agentes detuvieron a un hombre de nacionalidad española tras encontrárselo en la calle dando chillidos y luego descubrir que llevaba cocaína encima. Los hechos ocurrieron este sábado y no se quedaron ahí, puesto que los agentes intervinientes encontraron luego en la casa del detenido más droga todavía. Al parecer, según las fuentes consultadas, fue el propio arrestado el que les condujo hasta su hogar.
Lo sucedido tuvo lugar sobre las ocho menos cuarto de la mañana. Según las fuentes consultadas, la Policía Local recibió la alerta de que había un hombre chillando en plena calle Caveda, en el barrio de El Llano. Hasta allí fue una patrulla.
Efectivamente, esta patrulla encontró a un varón de 48 años y nacionalidad española que se encontraba muy alterado. Estaba intentando entrar dentro de su coche. Sin mucho éxito, al parecer. Los agentes, conforme al protocolo, le pidieron documentación. Lo más sorprendente de todo es que, tal y como indican estas mismas fuentes, el implicado sacó del bolsillo varios enseres y, entre ellos, tres envoltorios de lo que a la vista parecía cocaína.
Lo que iba a ser una intervención rutinaria terminó en la elaboración de la correspondiente denuncia. Fue haciendo estas gestiones cuando el detenido condujo a los policías hasta su casa y allí encontraron más droga todavía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”
- Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
- Revuelo en la playa de San Lorenzo, en Gijón: evacuan en ambulancia a un hombre de 79 años
- Dolor en Gijón por el fallecimiento de la abogada Conchita Reigada: 'Era una luchadora
- Más cambios en las primarias del PSOE de Gijón: Raja se echa a un lado y carga contra la dirección del partido
- El recuerdo del 11S de Jessica Suárez, la gijonesa que estaba en Nueva York con otros alumnos del IES Padre Feijoo: 'Esa noche iba a celebrar mis 18 años en las Torres Gemelas
- El incendio en la cocina de un piso de Gijón deja dos heridos y un amplio operativo de emergencias