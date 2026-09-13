Opinión
Tornóse a escuela
Setiembre d’alcordances, de clases vacíes que de sopetón énchense de ruíu, de rapazada, de gayola ensin llendes, de tiempos lonxanos que me lleven munches veces a pasiar pela rodiada del colexu Xovellanos, onde ficiere les práutiques de Maxisteriu, y abrir abondo los güeyos, esperando que’l pasáu torne. Pero non, el camín avanza pal futuru, que delles veces nun ye meyor, ye distintu.
Cuando aporté a la enseñanza, alcontréme con una xeneración de maestros que naguaben por cambiar la enseñanza, modernizala, estrozar tola dictadura que quedaba nella, que nun yera poca. Escargateaben peles teoríes que deseyaben facer que’l discente, l’alumnáu, algamare saberes que-yos dieren una riqueza espiritual, que-yos meyorare como persones y que fueren quien a deprender al traviés de la búsqueda, de la práutica y non simplemente de la memorística. Nun yeren toos, hasta diría que nun yeren munchos, pero sí suficientes. Tres pasar per Maxisteriu y ver que nun m’enseñaren nada de valir, que dictaben los apuntes y puntu, que podía dicise que la mayoría nun sabíen nin lo qu’enseñaben (siempre cuntando con esceiciones), aquellos maestrinos y maestrines fueron un aliendu d’enriquecimientu, l’ayuda que necesitábemos p’abrise a nuevos caminos, formes que tentaben que los discentes alcontraren na escuela un llugar onde deprender ensin esa aburrición dictatorial.
Agora hai una teoría distinto, nun s’enseña a la rapazada pa qu’afonden en tolos saberes, la escuela averóse a dalgo mui peligrosu, abrióse al mercáu llaboral, como si fuere lo únicu importante. La cultura, les llingües muertes o vives pero marxinaes, l’arte, la lliteratura… vense arrequexaes por esa educación de les finances, el comerciu, los bancos…, del puru capital, como si fuere l’únicu camín, esi sistema onde te preparen pa ser el trabayador útil pa la clas poderoso.
Tamos perdíos. Tornemos a la creatividá o volveremos a la cafiante aburrición.
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