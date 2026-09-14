La retirada de Raja acerca las primarias del PSOE de Gijón a las urnas

Si con cuatro precandidatos en liza era extremadamente difícil que todos alcanzaran el número mínimo de avales para someterse a las urnas en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Gijón, la retirada de uno de ellos, Iván Álvarez Raja, adelantada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, aumenta las probabilidades de que los afiliados del principal partido de la oposición y el más votado en las últimas elecciones tengan la oportunidad de elegir entre varias alternativas. No es seguro que vaya a ser así, pero sí es más probable.

El principal beneficiado por la retirada de Raja, según coinciden diversas fuentes socialistas, será el concejal y también integrante de la ejecutiva del PSOE de Gijón, Ramón Tuero. De hecho, varias fuentes de distintos ámbitos apuntan que, aunque Raja dio formalmente un paso atrás el pasado sábado, días antes ya había redirigido a algunas de las personas que le ofrecían su apoyo hacia Tuero. Raja afirmó al echarse a un lado que había recabado 90 avales, animando a quienes le expresaron ese compromiso a que se vuelquen ahora con otro candidato, sin citar a ninguno.

Se da por hecho que la candidata oficial, la portavoz de la ejecutiva del PSOE de Gijón y viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, llegará de largo al número mínimo de avales exigidos para pasar de ser precandidata a candidata.

El listón está en 189 avales, con un tope de 251, que es el máximo que pueden recoger los precandidatos. Todos intentarán no quedarse en el mínimo, ante el riesgo de que alguno de los avales les sea anulado. Ocurrirá así con quienes avalen a más de un candidato o con quienes no estén en el censo por no estar al corriente de pago de sus cuotas, por ejemplo. Tanto desde el entorno de Tuero como desde el de Ferrao se asegura que ambos están cerca de lograr su objetivo, pero aún sin haberlo alcanzado. Tienen hasta el miércoles a las doce del mediodía para conseguirlo. Es el día y la hora para depositar en la sede de la FSA los avales físicos recogidos, a los que habrá que sumar los que hayan hecho por vía telemática los militantes que hayan optado por esa fórmula.

Mientras la retirada de Raja beneficia a Tuero –dado que buena parte de sus apoyos salen del mismo ámbito, afiliados afines a los sectores representados en la ejecutiva del PSOE de Gijón pero que no apuestan por la candidata respaldada por la mayoría de ese órgano–, la retirada previa de Carmen Moreno no se prevé que se traduzca en mayores apoyos para Alberto Ferrao, miembro de la ejecutiva de la FSA y respaldado por una parte del sector tradicionalmente crítico del PSOE de Gijón, el que se enfrentó a Monchu García en las últimas primarias a la secretaría general de la Agrupación Socialista de Gijón.

Una parte del sector crítico, más afín a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, apostaba por Carmen Moreno, opción que también veía con buenos ojos la vicepresidenta autonómica Gimena Llamedo. Otro grupo, que se identifica más con la exministra María Luisa Carcedo, prefería un candidato propio. Y en ese contexto fue cuando Ferrao dio el paso, según las fuentes consultadas. Parte de los críticos que arropaban a Moreno están ahora apostando por alternativas diversas, entre las que no está la de Ferrao. Desde su entorno se apunta, no obstante, que el exconcejal y miembro de la ejecutiva de la FSA está recabando apoyos más allá de ese sector.

La búsqueda de los avales que les faltan a Tuero y a Ferrao se les hará ahora cuesta arriba. Los de los más convencidos ya los tienen. Para los que les quedan, aunque bastantes menos, requerirán un mayor esfuerzo persuasivo. Un esfuerzo en el que no están solos. En el caso de Tuero, uno de sus representantes en este proceso es el exsecretario general del PSOE de Gijón, Francisco Villaverde. También están con él algunos veteranos del sector del metal de UGT, como el exconcejal José Manuel Menéndez Rozada y el histórico José Manuel Suárez.

El grueso de los afiliados afines a la UGT, en cambio, están del lado de Lara Martínez. Si la vieja guardia estuvo alineada en las anteriores primarias, promoviendo la recogida de firmas para descabalgar a Ana González, en esta ocasión algunos apoyan a Tuero mientras que otros, como Pedro Sanjurjo o Carlos Zapico, por ejemplo, están del lado de Lara Martínez. Juventudes Socialistas también está del lado de la candidata oficial, entre otros grupos.

En cuanto a la retirada de Raja por motivos de salud y con duras críticas a la ejecutiva local, a la que acusó de "querer secuestrar las urnas", afirmando que se están recogiendo más avales del tope establecido para Lara Martínez para tratar de dificultar que los otros aspirantes lleguen al mínimo, diversas fuentes del PSOE temen un "daño reputacional" para la organización que no apreciaron con las críticas vertidas por Carmen Moreno. El motivo es la larga trayectoria pública de Raja como destacado socialista de Gijón, con lo que su voz es más identificable por la ciudadanía como la de una persona vinculada al partido que la de Carmen Moreno, cuya trayectoria pública estuvo más en otros ámbitos.

Sobre la retirada de Raja no se quiso pronunciar ayer José Ramón Tuero. Sí lo hicieron los otros dos precandidatos. Lara Martínez señaló sobre la retirada de Raja que "es una decisión personal de un compañero, y lo que corresponde en una situación como la que él relata es desearle una pronta recuperación. La salud es lo primero".

Alberto Ferrao, por su parte, expresó "respeto a la decisión y desear que con ello sus problemas de salud mejoren". Ferrao también insistió en animar a los afiliados a avalar: "es necesaria la participación de la militancia en este primer paso para que se pueda llegar a las urnas. El poder de la militancia en estos procesos, no lo olvidemos, está en el voto".

La dificultad de conseguir avales es que son con nombre y apellidos, con lo que quien avala se retrata. El voto en las primarias, si llega a haberlas, será secreto.