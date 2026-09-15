Gran susto en una peluquería de El Llano por un conato de incendio
Varios efectivos de los bomberos se desplazaron hasta la calle Fuente del Real para controlar el humo que salía del local
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Gran despliegue de bomberos en la calle Fuente del Real, en el barrio de El Llano, por un conato de incendio sucedido en una peluquería. Sobre las 10.50 horas, se encontraban operarios trabajando en la instalación del alumbrado.
No llegó a crecer el fuego ya que estaban activadas las protecciones antincendio del local que se activaron al momento. No obstante, el humo empezó a crecer en el local que tuvo que ser desalojado y ventilado.
Los bomberos, ante la llamada de emergencia, se desplazaron con seis efectivos en una bomba urbana y otros tres con una autoescala y controlaron el foco de humo que, en especial, se había originado en el falso techo del negocio.
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