Pam, pam, pam. En Murcia agredieron a un marroquí cuando iba a buscar a su mujer al salir del trabajo. Le clavaron cuatro grapas en la cabeza. En Donostia, a un inmigrante sentado en un banco le dispararon varios balines que impactaron en cabeza y espalda. En Ceuta dispararon a un niño de ocho años que malvive bajo unas lonas. Ultras envueltos en la bandera de España boicotearon en Palencia a “Tanxugueiras” por cantar en gallego. En Oviedo, ocho españoles mucho españoles, agredieron a dos ciudadanos durante las fiestas. En La Calzada, una mujer fue agredida y un hombre increpado, por vecinos empeñados en luchar contra molinos de viento creyéndolos monstruos, sus fotos con Vox los retrata, “ya te pillaremos solo” amenazaron valientemente al hombre de ochenta años. En El Molinón, contra el Girona se escuchó “soy español, español”, siempre ocurre cuando juegan vascos o catalanes. Son noticias ya cotidianas, son causa y consecuencia del clima de odio que siembra la derecha mediante agitadores y bulos, sobre emigración, “los menas cobran más que tu abuela”, “un marroquí se levanta cuatro mil euros entre ayudas por hijos, IMV y otras paguitas”, sobre ETA, que dicen sigue sentada en el gobierno social comunista, sobre el efecto llamada o cualquier otra noticia convenientemente manipulada que ayude a su objetivo. Intentan conseguir que unos ciudadanos odien a otros, como consiguieron que odien al gobierno, sitiando Ferraz, apaleando el muñeco del presidente, haciendo de los insultos de la frutera, la banda sonora de cualquier festejo y devaluando las instituciones democráticas que convierten en un antro.Juegan con la ventaja de controlar los medios, cuentan con el apoyo de la iglesia, parte de la justicia y un trato preferente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y van a tumba abierta a por lo que las urnas les niegan y el capital les exige.

El objetivo es repetir la historia, los argumentos para justificar el injustificable golpe del 36 fueron mantener la unidad nacional y salvar al país del caos, el comunismo y la ruina social, situación que por entonces no era muy distinta de la de una Europa convulsa que acabó en la segunda guerra mundial. Hoy, una Europa cada vez más dividida y sometida a injerencias de potencias extranjeras que ven en esa división un campo abonado para sus intereses, hace que las derechas españolas, las del IBEX, se lo jueguen todo a una carta ante la similitud de los vientos actuales con los que soplaban en 1936; no importa si sus peones se queman, tienen banquillo de sobra.