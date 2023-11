"Me encanta Almodóvar; es incomprensible que no tenga la ‘Palma de Oro’ de Cannes"

Catherine Breillat (Bressuire, Francia, 1948) es una cineasta francesa con una larga trayectoria de casi medio siglo. Ha realizado una visita rápida a Gijón para tomar parte por primera vez en el Festival de Cine de Gijón. Lo hizo para presentar "El último verano", una película que aborda la vida de Anne, una brillante abogada que vive en perfecta armonía con su marido Pierre y sus hijas, hasta que un día conoce a Theo, de 17 años, hijo de un matrimonio anterior de Pierre, por el que se siente atraída y con el que inicia una relación. Breillat, que ha sido reconocida con el Premio del Cine francés en 2001, se ha caracterizado siempre por una apuesta por una filmografía arriesgada que no deja indiferente, y que también se manifiesta en su último trabajo.

–Es su primera vez en Gijón. ¿Qué le parece la ciudad y el festival?

–La ciudad es magnífica, me ha recibido muy calurosa. Me ha encantado. Del Festival de Cine no puedo opinar aún mucho, lo estoy conociendo, pero veo como algo magnífico que exista una fiesta en torno al cine.

–Ha sido reconocida en Vencia, Cannes y Berlín. Ahora participa con una película suya en Gijón. ¿Qué importancia da a estos eventos?

–Esos nombres de festivales ya lo dicen todo con el cine independiente, que es algo extremadamente importante. Es un cine con menos visibilidad mediática, por lo que necesita buscar a sus espectadores, que son bastantes. Los festivales de cine permiten crear una imagen de marca. Sin eso no nos abríamos conocido la prensa, el público de Gijón y yo. Es clave encontrarse para que muchas películas no aparezcan de manera anónima. Siempre supe que no iba a hacer cine francés popular. Para poder ampliar mi público tenía que hacerlo a nivel internacional. Es así como pude transformarme, pero sin dejar de hacer mi cine.

–Viene con "El último verano", su última película. ¿Qué tiene de especial?

–Es una película subversiva, no juzgo a mis personajes. Si se lee la sinopsis, lo primero que se piensa es que hay una mujer culpable, pero al ver la película no es tan seguro. Mi idea es que puedas ver la película, identificarte con los personajes y preguntarte si habrías hecho lo mismo o diferente en esa situación. Lo que me interesa es la complejidad. No hacer algo didáctico. Busco la complejidad humana, que se manifiesta a través de la atracción física o el deseo.

–¿Por qué decide visibilizar ese deseo físico femenino?

–Esa pregunta ya me la han hecho más veces, pero insisto en decir lo mismo: no es solo una cuestión de deseo femenino. Él también la está seduciendo. Esta película es un remake a partir de una película danesa, en la que la mujer era realmente una depredadora. Pero aquí lo hago distinto, es el adolescente el que la busca y ella lo que hace es ceder a ese deseo.

–¿Qué más resaltaría?

–Que la película trata del deseo y la mirada amorosa. Ellos dos están atraídos en un primer momento sin ser conscientes de que se trata de una atracción sexual. Y al final se transforma en amistad adolescente, con la que ella se rejuvenece y cada uno ilumina al otro, lo que es algo fantástico poder mostrar eso en el cine.

–¿Que destacaría del cine español?

–La segunda película que vi en mi vida fue "Viridiana", de Buñuel. En esta película mía hay un pequeño homenaje a Amoldóvar, que no sé si se nota, que es cuando están en la peluquería. La escena aparece con mucho colorido; pedí que se pusiera el violeta en las blusas o el nailon. Me encanta el cine de Almodóvar, no entiendo que nunca haya recibido la ‘Palma de Oro’, es algo que me indigna de los jurados. Es un gran maestro, es una vergüenza que no lo tenga y otros por mucho menos sí.