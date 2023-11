De Sosa: "Siempre pude crear en libertad, por eso soy desconocido"

Ion de Sosa, al que en algunos círculos apodan como el rey del "underground", presenta en el FICX "Mamántula", una película que juega a reproducir series míticos de la televisión de los noventa como "Expediente X" o "Twin Peaks". El director vasco fue recomendado en la selección que hizo para LA NUEVA ESPAÑA Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, entre los seis cineastas a descubrir en la 61.º edición. "Me hace gracia que me cataloguen así a mis 42 años, si uno visita mi página de IMDb (una especie de base datos que almacena películas) aparecen una veintena de títulos", cuenta entre risas De Sosa, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. "Pero quizás eso sucede porque me he movido siempre en un lugar muy cómodo para mí en el que he podido crear con toda libertad, por eso soy un inmenso desconocido para la mayoría de espectadores del mundo del cine. Hice películas que se han proyectado en un montón de festivales, pero aún no he conectado con un público amplio", subraya a continuación.

Esa circunstancia provoca que Ion de Sosa, que participó en el Festival de San Sebastián antes de llegar a Gijón, alabe citas como el FICX. "Mi película, sin estos festivales, nadie podría verla; me motiva para seguir haciendo cine que existen ventanas que no son excesivamente comerciales. Si ya es difícil para una película española convencional de hora y media de géneros que controlan como thriller o comedia, imagínate para una película mas extraordinaria o una temática diferente", afirma. Ion de Sosa, que durante casi una década estuvo viviendo en Berlín, donde fue a ganarse la vida a raíz de la crisis económica de 2008, traslada el entusiasmo que le provoca poder seguir disfrutando a su manera del cine. "Siempre quise contar mis historias, repensar el cine, es mi motivación, me gusta hacer lo que quiera y hacer que el cine sea más diverso. No me considero experimental, pero con mucho esfuerzo consigo lo que me gusta", cuenta. Sobre "Mamántula", el filme que se podrá ver en Gijón esta semana, Ion de Sosa explica: "Es una película que juega a reproducir series de los noventa que me gustaban mucho, que me han permitido volver a ser niño y disfrutar con el cine, a partir de esas producciones que nos mantenían pegados al televisor". Y añade sobre el argumento: "Son dos detectives que andan buscando a un despiadado asesino, que tiene una manera peculiar de matar, que es que te mata absorbiendo la vida desde el pene, a partir de una felación. Es una película buenísima, la recomiendo, aparte de la cosa sexual, que puede ser menos habitual, me gusta abrir el camino a cosas como conseguir que la sexualidad masculina sea menos ofensiva".