David Bim refleja la dura vida de una familia cubana en "Al oeste, en Zapata", cuyo último pase en el FICX tendrá lugar mañana
El director se limitó a aportar su punto de vista, sin dar indicaciones a los protagonistas, un matrimonio con un hijo autista
Un encuentro fortuito, en una de sus habituales caminatas en solitario durante un viaje permitió a David Bim conocer a Landi García, Mercedes Morejón y su hijo Dainis. Tras una relación de cinco años con la familia, en mes y medio rodó la película "Al oeste, en Zapata", cuyo último pase en el Festival Internacional de Cine de Gijón tendrá lugar mañana a las 22:15 en la Antigua Escuela de Comercio.
La dura vida de esa familia cubana, donde el marido caza cocodrilos con sus manos en una zona selvática para alimentar a su familia, la mujer busca carbón para cocinar y ambos lo dan todo por su hijo autista se muestran en su esencia en esta película cuyos protagonistas no son actores ni el director lo era cuando la filmó.
"Necesitaba personajes que me inspiraran y esos personajes me inspiraban desde los hechos de cada día de su vida", señaló ayer el cubano David Bim sobre esta película rodada en su tierra.
Lo que "marcó todo" para acercarse a la familia y luego para rodar fue la buena reacción que tuvo el niño al conocerle, aceptándolo. Algo que no se puede dar por hecho tratándose de un autista. "Cuando tú encuentras a dos personas que lo dan todo por el otro y siguen y siguen dándolo todo por el otro, sin el otro, a mí me da esperanza", señaló ayer el director.
La seguridad del Estado en Cuba llegó a interesarse por su labor, sin llegar a impedirla. Una filmación en la que solo aportó su punto de vista, sin dar órdenes a los protagonistas, que aparecen tal cual son. El film se estrena en España en la sección oficial del FICX.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Amplio operativo policial en pleno centro de Gijón para detener a un comerciante del Parchís
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…