Protagonistas desde la butaca en el FICX: "La calidad del certamen gijonés es suprema", afirman

"La programación del FICX es suprema". Esta frase no la dijo ayer ningún director de alguna de las 197 películas de la 63 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. La dijeron Joan Francesc Fitó, Isidoro Santana y Ángela Martín que son, en realidad, tres espectadores más de los muchos que pueblan las salas de la gijonesas estos días. Pero no unos espectadores cualquiera. Si su foto apareciera en algún diccionario junto a la palabra cinéfilos no pasaría nada. Ellos, sin que el celuloide sea su profesión, han hecho de la gran pantalla su forma de vida. Ven entre cuatro y cinco películas al día, alguno lleva viniendo a Gijón desde 1998 y cuadran sus agendas para poder estar a orillas del Cantábrico estos días y poder estar al tanto del mejor cine independiente. Y todo, como ellos dicen, por amor (al séptimo) arte.

Fitó es de Igualada, Barcelona. Como Isidoro Santana, que es un profesor jubilado de Las Palmas de Gran Canaria, tiene 63 años. "Los mismos que el festival", coinciden, entre risas. Ángela Martín es la más joven. Es de Avilés y tiene 28 años. El trío ha hecho del cine su motor de vida. Fitó viene a Gijón desde 1998. Él es mecánico industrial y pide día en su oficio para poder estar. Recuerda la época de entonces, con el humo fabril y los conciertos entre sesión y sesión. "Una vez me acuerdo de que fui a un concierto de ‘Los Planetas’", cita. Él hace pequeñas reseñas para la radio y colabora en un cine club de la ciudad en la que vive.

Santana, por su parte, lleva viniendo desde hace tres años y también colabora en un festival insular. "El año pasado proyectamos una de las ganadoras, que fue ‘Algo viejo, algo nuevo, algo prestado’", detalla. Ángela Martín trabaja en tráfico aéreo y estudió Física y Matemáticas. Sin embargo, cuenta, todo su tiempo libre lo dedica al cine. Es de película diaria y a veces de doble ración. En la solapa de su abrigo lleva pins del FICX, pero también de Cannes y de San Sebastián. "Dedico prácticamente todas las vacaciones que tengo al cine, a ir a festivales", comenta. Para ella, que es de Avilés, Gijón es jugar en casa. "No hace falta buscar alojamiento, ni mirar vuelos", celebra.

Fitó se enamoró del cine con "Lawrence de Arabia"; Santana, con la voz original de Humphrey Bogart en "Tener y no tener" y Martín con "2001: una odisea en el espacio". Cada uno tiene sus inquietudes cinéfilas y sus anécdotas. En Gijón, cultivaron unas pocas. "Recuerdo que hace dos o tres años, en una película de Hong Sang Soo, que ya se sabe, tienen un ritmo pausado, empezó a sonar una alarma de móvil. Pero claro, era el sonido de arpa. Durante diez minutos nos pensamos que era parte de la banda sonora", ríe Martín. Al hilo de eso, Santana recuerda otra con el coreano. "Una de sus películas del año pasado estaba rodada desenfocada por una decisión artística. Hubo gente que se quejó y tuvo que venir alguien de la organización a explicar que era así", detalla el canario.

Ensalzan el potencial del FICX y reivindican el cine independiente como un arte que nada tiene de pasivo y que obliga, de alguna manera, a que el espectador sea, como ellos, protagonista en la butaca.