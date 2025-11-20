Del nazi fugado al judío refugiado: José Antonio Quirós estrena película hoy en el FICX

"La placa, una familia de bien" se estrena hoy a las 19.30 en el Festival Internacional de Cine de Gijón. José Antonio Quirós sigue los pasos de Marcel Gevers, conocido como "El Belga", que fue un misterioso y poliédrico personaje que se asentó en Ribadesella a mediados del pasado siglo y construyó varios inmuebles en la vistosa atalaya del monte Corberu, ubicada en la desembocadura del río Sella.

Una placa conmemorativa, ubicada en el muro del camino de acceso a la ermita de Guía rinde homenaje a Jenny Gutwirth, su esposa judía, que huyó del Holocausto y falleció en 1957. Su breve, pero intenso paso por este lugar dejó un legado ambiguo basado en un amor legendario y una gran carga emocional. Su viudo cumplió las tres promesas que ella le solicitó antes de fallecer y que desataron consecuencias inesperadas que marcaron las vidas de sus hijas Catherine y Marianne.

Equipo de rodaje en la terraza del chalé en Ribadesella, con Águeda Pedregal, Toni de Benito, Maite Capín, Lydia Meana, David Pando, Quirós, Nacho Fernández, Cova Fernández, Paqui Palacios, Emma Arguelles, Héctor Palacios, Concha Argüelles y Fernando Delgado. / F. D.

Quirós señala que su documental "retrata el ascenso y la caída de una familia de bien, de la privilegiada élite madrileña con sus veraneos en Ribadesella, que queda marcada por el trauma, el desarraigo y el peso de un oscuro legado. Se trata de una mirada íntima a los traumas heredados y a la fragilidad de los vínculos familiares. Es un documental de corte intimista y psicológico que explora las grietas del mito familiar, el peso del exilio y las heridas invisibles que se heredan".

El chalet que habitó Gevers en Ribadesella durante varias décadas sirvió como plató cinematográfico de varias escenas al igual que otros parajes naturales de los concejos de Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Ribadesella. También tienen protagonismo en la película ciudades como Madrid, Hendaya (donde está enterrado) y París.

Quirós aborda los entresijos de este misterioso personaje que para la mayoría de sus vecinos riosellanos era un periodista poseedor de una extensa y voluminosa biblioteca visitada por los alumnos de los colegios de la villa. "El Belga" se asentó en Ribadesella, tras huir de la Bélgica ocupada por los nazis, junto a su esposa judía Jenny Gutwirth, recordada en la placa instalada del vistoso promontorio.

Rodaje en el cementerio de Hendaya, con José Antonio Quirós en el centro. / F. D.

Las investigaciones de Quirós profundizan en las diferentes caras de este polifacético personaje, que abarcan desde el espionaje hasta el tráfico de diamantes. Gevers fue coetáneo y, en parte, antípoda del nazi holandés Auke Pattist, asentado también en Ribadesella a mitad del siglo pasado y que ha sido el protagonista de "El amigo de todos", último documental de Quirós que fue galardonado el año pasado con el "Gran Premio del Público" en la última edición del FICX.

"La placa, una familia de bien", supone el debut cinematográfico del actor morciniego Nacho Fernández, que actúa habitualmente con los grupos de teatro asturiano San Félix de Valdesoto y Carbayín. En la película encarna a Marcel Gevers "El Belga".