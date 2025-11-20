Del nazi fugado al judío refugiado: José Antonio Quirós estrena película hoy en el FICX
"La placa, una familia de bien", un filme que profundiza en el misterioso Marcel Gevers, "El belga", que se asentó en Ribadesella a mediados del siglo pasado
"La placa, una familia de bien" se estrena hoy a las 19.30 en el Festival Internacional de Cine de Gijón. José Antonio Quirós sigue los pasos de Marcel Gevers, conocido como "El Belga", que fue un misterioso y poliédrico personaje que se asentó en Ribadesella a mediados del pasado siglo y construyó varios inmuebles en la vistosa atalaya del monte Corberu, ubicada en la desembocadura del río Sella.
Una placa conmemorativa, ubicada en el muro del camino de acceso a la ermita de Guía rinde homenaje a Jenny Gutwirth, su esposa judía, que huyó del Holocausto y falleció en 1957. Su breve, pero intenso paso por este lugar dejó un legado ambiguo basado en un amor legendario y una gran carga emocional. Su viudo cumplió las tres promesas que ella le solicitó antes de fallecer y que desataron consecuencias inesperadas que marcaron las vidas de sus hijas Catherine y Marianne.
Quirós señala que su documental "retrata el ascenso y la caída de una familia de bien, de la privilegiada élite madrileña con sus veraneos en Ribadesella, que queda marcada por el trauma, el desarraigo y el peso de un oscuro legado. Se trata de una mirada íntima a los traumas heredados y a la fragilidad de los vínculos familiares. Es un documental de corte intimista y psicológico que explora las grietas del mito familiar, el peso del exilio y las heridas invisibles que se heredan".
El chalet que habitó Gevers en Ribadesella durante varias décadas sirvió como plató cinematográfico de varias escenas al igual que otros parajes naturales de los concejos de Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Ribadesella. También tienen protagonismo en la película ciudades como Madrid, Hendaya (donde está enterrado) y París.
Quirós aborda los entresijos de este misterioso personaje que para la mayoría de sus vecinos riosellanos era un periodista poseedor de una extensa y voluminosa biblioteca visitada por los alumnos de los colegios de la villa. "El Belga" se asentó en Ribadesella, tras huir de la Bélgica ocupada por los nazis, junto a su esposa judía Jenny Gutwirth, recordada en la placa instalada del vistoso promontorio.
Las investigaciones de Quirós profundizan en las diferentes caras de este polifacético personaje, que abarcan desde el espionaje hasta el tráfico de diamantes. Gevers fue coetáneo y, en parte, antípoda del nazi holandés Auke Pattist, asentado también en Ribadesella a mitad del siglo pasado y que ha sido el protagonista de "El amigo de todos", último documental de Quirós que fue galardonado el año pasado con el "Gran Premio del Público" en la última edición del FICX.
"La placa, una familia de bien", supone el debut cinematográfico del actor morciniego Nacho Fernández, que actúa habitualmente con los grupos de teatro asturiano San Félix de Valdesoto y Carbayín. En la película encarna a Marcel Gevers "El Belga".
El programa de hoy
- Teatro Jovellanos. A las 17.00 horas, "The girl in the snow". A las 19.15, "El hombre perfecto". A las 22.00, "Ari".
- Antigua Escuela de Comercio. A las 16.30 horas, "Macdo". A las 18.45, segundo programa de "Foco Laure Prouvost". A las 20.15, "Ecce mole + Back home". A las 22.15, "Al oeste, en Zapata".
- CMI Pumarín Gijón Sur. A las 12.30 horas, "The vanishing point". A las 17.00, " Nuestro verano". A las 19.30, "La Placa, una familia de bien". A las 21.45, "Love letters".
- Ocine sala 1. A las 17.00 horas, "Los bobos". A las 19.00, "Mare´s Nest". A las 21.45, L’Aventura".
- Ocine sala 3. A las 17.00 horas, "A light that never goes out". A las 19.45, "360 curvas". A las 22.00, "Maldito niño + Amílcar".
- Ocine sala 5. A las 17.00 horas, "Un día con Peter Hujar". A las 19.00, "Stereo Girls. A las 21.30, "Sorella di Clausura".
- Yelmo ocimax sala 13. A las 17.00 horas, "Météors". A las 19.30, "Reedland". A las 22.00, "À pied d’oeuvre".
- Teatro de la Laboral. A las 20.00 horas, segunda edición de la competición "Asturies cortiumetraxes".
- Antiguo Instituto. A las 19.30 horas, "Injertos: Roma".
- Toma 3. A las 13.00 horas, podcast de Roger Koza con Lucía Seles. A las 13.30, cara a cara con Lise Akoka. A las 16.00, podcast de Roger Koza con Sofía Jallinsky, Basovih Marinaro, Cecilia Marini y Sebastián Romero. A las 18.00, presentación del libro "Diario de Nueva York". A las 19.30, entrega de premios Semilleru Lab y presentación del festival Altafulla.
