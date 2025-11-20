Stefan Djordjević lleva a la gran pantalla a su ejemplo a seguir

"Más que un homenaje a su muerte, siento que es un homenaje a su vida". Con estas palabras definió ayer el cineasta serbio Stefan Djordjević a su primer largometraje, que lleva por título "Wind, talk to me". Con esta obra, cuyo estreno en España ha tenido lugar en la sección "Retueyos" del Festival de Cine de Gijón, Djordjević ha querido llevar a la gran pantalla los recuerdos que guarda de su madre, recientemente fallecida. "Era una mujer excepcionalmente abierta y libre", expresó.

Tras ser distinguida como mejor película en Sarajevo, Guanajato y Bolzano y pasar por el festival de Róterdam, Djordjević se ha desplazado esta semana a España para seguir ofreciendo un trabajo con el que pone el foco en los lazos familiares y en el vínculo de las personas con la naturaleza.

"Con esta obra quise celebrar su vida. Me inspiró mucho cómo mi madre lidió contra un cáncer y cómo toda la familia estuvo observándola", apuntó el director, antes de agregar que "no quise centrarme en los momentos duros, sino en aquellos recuerdos bonitos que guardo". Además, con el objetivo de mostrar a su madre "tal y como era", también incluyo las clásicas discusiones, bromas y momentos cotidianos que se suceden entre una madre, su hijo y el resto de los familiares en la rutina.

Respecto al rodaje de "Wind, talk to me", el cineasta explicó que la mayoría de las grabaciones las tomó cuando su madre todavía vivía, con ella en plena naturaleza y durante un tiempo en el que estaba siendo tratada con métodos alternativos para combatir el cáncer.

Una edición "complicada"

Más allá de la figura de su madre, en la película aparecen una larga ristra de familiares de Djordjević. En la rueda de prensa de ayer, aseguró que en todo momento les pidió que "fueran ellos mismos, que no miraran el guion". "Quería que fuera un resultado natural y espontáneo. A la hora de editar la película me resultó complicado intentar conseguir un equilibrio entre lo que había sido la historia preparada y la parte que era totalmente improvisada, pero finalmente se consiguió", puntualizó el autor de "Wind, talk to me". Con ese título, Djordjević invita al público a disfrutar de la última escena de la obra, en la que su madre habla sobre el viento.

Ira Sachs y su obra sobre Rosenkrantz y Peter Hujar El teatro Jovellanos acogió en la tarde de ayer el estreno en España de la película "Un día con Peter Hujar", con la que Ira Sachs se centra en el encuentro entre la escritora Linda Rosenkrantz y el fotógrafo Peter Hujar. La obra, con la que Sachs compite en la sección oficial "Albar" del certamen gijonés, tiene como actores a Ben Wishaw y a Rebecca Fall. "El guion les dio el contexto, pero la química que prevalece durante toda la película la generaron ellos", agradeció Sachs durante la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Gijón.