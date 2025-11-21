Caroline Deruas recapitula en el FICX los sueños de su adolescencia

Un recorrido a través de los sueños que le acompañaron durante su adolescencia y los instantes duros que marcaron el resto de su vida. Así resumió ayer en la antigua Escuela de Comercio la cineasta Caroline Deruas Peano a la película "Stereo Girls", su segundo largometraje, con el que compite en la las secciones "Retueyos" y "Enfants Terribles" del Festival Internacional de Gijón.

Precisamente, Deruas se ha trasladado a Asturias para llevar a cabo el estreno en España de "Stereo Girls". En esta obra, la directora decidió "regresar" a la década de los noventa para poner el foco en cómo compartía con su mejor amiga el sueño de ser unas cantantes exitosas. En cambio, la tragedia de perder a esa amiga cambió todo para siempre.

Para poder realizar esa mirada realista, dura y tierna a su vida adolescente, Deruas decidió que el papel de protagonista lo interpretara su hija, la actriz Lena Garrel. Ambas se encargaron de explicar al público gijonés las claves de la creación de "Stereo Girls".

La película está basada en el cortometraje que impulsó con la propia Lena Garrel y la cantante Yoanna Bolzli en 2018. En este nuevo trabajo, Deruas apostó por mezclar distintos géneros. "La película tiene dos mundos. Por un lado está la ligereza, la alegría, la despreocupación adolescente. Y luego, por otra parte, está el golpe, la separación, el duelo. Quería que el público sintiera ese choque que sintió Charlotte al perder a su amiga", desarrolló Deruas, quien defendió que el universo onírico debería tener mayor espacio en el cine. "Me sorprende que los sueños no aparezcan más. Son tan importantes como lo que vivimos despiertos", aseveró.

Aunque esta película se centra en la situación por la que pasaba Francia en los años 90, Deruas señaló que también buscó que la obra "hablara de la actualidad". "Por lo que estoy percibiendo, parece que los franceses se están olvidando ahora de la verdadera ideología que está detrás de la extrema derecha y de Marine Le Pen. Entonces, la película tiene intención de hacerle el recordatorio a los franceses de qué se trata esta ideología", apuntó la directora.

La otra actriz que aparece en la película es Louiza Aura, quien interpretó el papel de Liza. "Cuando se conocieron Lena (Garrel) y ella hubo una química inmediata. Se complementaban muy bien", abundó Deruas.