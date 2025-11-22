Celia Viada: "Me gustaría hacer una trilogía sobre las mujeres que escribían en el exilio"

Celia Viada (Madrid, 1991) lleva años residiendo en Gijón, adonde regresó ayer para recoger el premio RTPA al mejor largometraje asturiano del FICX por "Volver a casa tan tarde", un documental sobre María Luisa Elío, que, como ella misma la describe, "fue un personaje realmente fascinante".

Elío, cuenta, nació en Pamplona, "se fue siendo niña al exilio a México y allí fue actriz de teatro, hizo la película ‘En el balcón vacío’ y formó parte de un grupo de intelectuales como Gabriel García Márquez, que le dedicó ‘Cien años de soledad’".

En "La calle del agua", una película anterior, Celia Viada dejó patente su interés por las españolas que escribían en el exilio. "Muchas, hasta la muerte de Franco, no podían ni asomarse, algunas tan importantes como María Zambrano. Todas están atravesadas por esa herencia traumática, que no puede sanar nunca; hablan de un lugar muy cotidiano, el día a día, es un tipo de relato que me interesa, no tanto la batalla sino lo que hay alrededor".

"Me gustaría en un futuro hacer una especie de trilogía", avanza, sobre el exilio femenino y abarcando varios periodos del siglo XX.