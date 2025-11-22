Javier Marco: "El cine que veo es el que te deja cierto poso"

"El cine que más veo es el que te deja una reflexión, cierto poso, que te deja pensando durante días, hasta semanas; es difícil, pero algunas que lo consiguen. Ojalá que ‘A la cara’ mueva al espectador a la reflexión, no solo sobre las redes sociales, sino también sobre la culpabilidad, la soledad, el duelo de un hijo...". El director Javier Marco (Alicante, 1981) estrenó "A la cara" el 17 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Gijón. La película trata de una periodista famosa que planta cara a su acosador en las redes sociales y que, en un giro inesperado, acaba viviendo con él. El día de la presentación Marco salió del teatro Jovellanos con buenas sensaciones, por la acogida y los comentarios del público, confirmados hoy con el premio al mejor largometraje español de esta edición del FICX.

"A la cara" es también un coroto, con el que Javier Marco ganó el Goya al mejor corto de ficción. El largometraje se fraguó en 2020. "Nuestra primera idea era hacerlo en corto, queríamos hablar sobre el odio en las redes sociales; el corto empezó a ir por festivales, a ir bastante bien, la gente nos decía que de un largo podían salir cosas interesantes, vino la pandemia y nos pusimos a ver qué salía", cuenta Marco. Fueron más allá: "Queríamos ampliar los temas, manteniendo a los personajes, que nos parecían muy potentes, escribíamos pensando en Manolo Solo y Sonia Almarcha (los actores protagonistas)".

El resultado es "un drama, con algunas pinceladas de comedia, con un pequeño toque de thriller a fuego lento". Acosador y acosada descubrirán que hay muchas cosas que les unen, empezando por su fracaso como progenitores.