Javier Marco: "El cine que veo es el que te deja cierto poso"
El director de "A la cara", mejor largo español, compone "un drama, con pinceladas de comedia y un toque de thriller", sobre el acoso en redes
"El cine que más veo es el que te deja una reflexión, cierto poso, que te deja pensando durante días, hasta semanas; es difícil, pero algunas que lo consiguen. Ojalá que ‘A la cara’ mueva al espectador a la reflexión, no solo sobre las redes sociales, sino también sobre la culpabilidad, la soledad, el duelo de un hijo...". El director Javier Marco (Alicante, 1981) estrenó "A la cara" el 17 de noviembre en el Festival Internacional de Cine de Gijón. La película trata de una periodista famosa que planta cara a su acosador en las redes sociales y que, en un giro inesperado, acaba viviendo con él. El día de la presentación Marco salió del teatro Jovellanos con buenas sensaciones, por la acogida y los comentarios del público, confirmados hoy con el premio al mejor largometraje español de esta edición del FICX.
"A la cara" es también un coroto, con el que Javier Marco ganó el Goya al mejor corto de ficción. El largometraje se fraguó en 2020. "Nuestra primera idea era hacerlo en corto, queríamos hablar sobre el odio en las redes sociales; el corto empezó a ir por festivales, a ir bastante bien, la gente nos decía que de un largo podían salir cosas interesantes, vino la pandemia y nos pusimos a ver qué salía", cuenta Marco. Fueron más allá: "Queríamos ampliar los temas, manteniendo a los personajes, que nos parecían muy potentes, escribíamos pensando en Manolo Solo y Sonia Almarcha (los actores protagonistas)".
El resultado es "un drama, con algunas pinceladas de comedia, con un pequeño toque de thriller a fuego lento". Acosador y acosada descubrirán que hay muchas cosas que les unen, empezando por su fracaso como progenitores.
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón
- María Ureña González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo: 'Mi madre abanderó siempre la tauromaquia en Asturias con mucho orgullo
- Estos son los barrios más 'vulnerables' de Gijón: el estudio que los cataloga por su vivienda y servicios públicos
- Rescatan a una joven en Gijón que se metió al agua en la playa de San Lorenzo tras una noche de fiesta
- Adiós a la gijonesa Amalia López, la lotera de El Llano que repartió el premio más grande de la ciudad
- Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: se enfrentaban a penas de 42 años de prisión
- Gijón contará con su primera piscina al aire libre: recuperará esta emblemática instalación abandonada desde los noventa en La Laboral