Cabalgata de Gijón: horarios, recorrido, previsión meteorológica y cortes de tráfico

Como viene siendo tradición desde hace más de un siglo, los Reyes Magos volverán a salir en procesión por Gijón el 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles de la ciudad desde las 17.30 horas. En esta ocasión estarán acompañados por casi un millar de figurantes y estrenarán dos carrozas. Pero antes, a las 10.15, desembarcarán en el Puerto Deportivo. Este es el programa de todo lo que harán en la ciudad.

Llegada de los Reyes Magos a Gijón

Los barcos mágicos atracarán en el puerto de El Musel a las 9.45 horas para que Melchor, Gaspar y Baltasar puedan trasladarse a la embarcación Río Ésera, cedida por el servicio marítimo provincial de la Guardia Civil para que puedan llegar al Puerto Deportivo. Su llegada a tierra firme se adelantará en esta ocasión quince minutos respecto a años anteriores, estableciéndose a las 10.15 horas.

Será entonces cuando se trasladen al Palacio de Revillagigedo para ser recibidos por la alcaldesa y el resto de integrantes de la corporación municipal. Antes de recorrer por primera vez las calles de Gijón, Sus Majestades harán una parada en el Sanatorio Marítimo. El mañanero desfile comenzará a las 12.00 horas y durará cerca de cuarenta y cinco minutos con el objetivo de que la recepción en la Casa Consistorial pueda comenzará a las 13.00 horas.

Recorrido y horario de la cabalgata de Gijón

El recorrido saldrá de la calle Simón Bolívar, concretamente del pabellón Mata Jove, a las 17.30 horas. Continuará por la avenida Argentina, Cuatro Caminos, avenida de Galicia, Dos de Mayo, José Manuel Palacio (sentido contrario), plaza del Padre Máximo González, avenida José Manuel Palacio, Marqués de San Esteban, Pedro Duro, Álvarez Garaya (sentido contrario), avenida de La Costa, San Bernardo, plaza del Instituto, Jovellanos, Los Moros, Munuza, plaza del Carmen, Felipe Menéndez y Marqués de San Esteban antes de finalizar en los Jardines de la Reina. Las personas con discapacidad tendrán un espacio habilitado en la avenida de José Manuel Palacio, a la altura de la entrada al Museo del Ferrocarril.

Recomendaciones de seguridad

El amplio dispositivo que el Ayuntamiento pondrá en marcha para la celebración de la cabalgata conllevará varias restricciones de tráfico. Desde las 14.00 horas del día 4 quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en la explanada exterior del pabellón Mata Jove, avenida José Manuel Palacio (tramo entre la plaza de Padre Máximo González y Dionisio F. Nespral), Marqués de San Esteban, San Bernardo (entre avenida de la Costa y plaza del Instituto), Los Moros (entre Munuza y Jovellanos) y Rodríguez San Pedro (entre los Jardines de la Reina y Travesía del Fomento).

Además, desde el área de Seguridad recomienzan a los vecinos que las comunicaciones entre las zonas oeste y este de la ciudad se realizan por el eje que conforman las avenidas de la Constitución, Manuel Llaneza y Pablo Iglesias. Asimismo, la entrada al barrio de Moreda se deberá realizar por Príncipe de Asturias, mientras que para llegar a La Calzada deberá ser por la avenida de Los Campones, Bertolt Brecht, Agustín Argüelles y plaza de Campomanes. Para quienes decidan usar el autobús, los horarios estarán actualizados en la web municipal.

El tiempo en Gijón para el 5 de enero

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), habrá una parte de la visita de Sus Majestades de Oriente a Gijón que sí puede estar pasada por agua. Melchor, Gaspar y Baltasar arribarán al Puerto Deportivo de Gijón a las 10.15 horas. Tras darse un baño de multitudes entre los centenares de personas que, como todos los años, les esperarán, los Reyes Magos, visitará el Sanatorio Marítimo sobre las 11.40 y a las 12.00 comenzará un rápido recorrido por la ciudad en coche. A las 13.00 tendrá lugar la recepción infantil en el Ayuntamiento.

La previsión de la Aemet es que llueva durante la mañana del domingo. De hecho, establece en un 90% la probabilidad de precipitaciones hasta el mediodía. Eso sí, no está previsto que haya un gran volumen de lluvia. Lo bueno será que tampoco hará frío. De hecho, la estimación de la agencia es que durante toda la jornada los termómetros oscilen entre los 14 y los 20 grados.

Por la tarde es cuando está previsto que sea la tradicional cabalgata, que saldrá a las 17.30 horas del pabellón de Mata Jove y que tendrá como meta los Jardines de la Reina. Tras el gran desfile Real, sus Majestades de Oriente se dirigirán al público desde el balcón del Ayuntamiento sobre las 20.45 horas.

Esta parte de la jornada es la que, previsiblemente, ya se hará sin precipitaciones. Según la Aemet, la probabilidad de lluvia será solo del 30% a partir del mediodía. Eso sí, los cielos estarán encapotados.

La cabalgata, una tradición centenaria

La primera vez que los Reyes Magos recorrieron Gijón en esa mágica noche fue hace un siglo: la noche del 5 de enero de 1924. Citamos dos referencias. Primero un artículo de José María Ceinos en LA NUEVA ESPAÑA publicado el 3 de enero de 2010. Segunda referencia la intervención de Héctor Blanco en su colaboración mensual, en el pasado diciembre, en la emisora Onda Cero Gijón. "Desde cuándo se ilumina la navidad en Gijón" fue el título de su charla pero alguna referencia a la primera cabalgata de Reyes en la ciudad hizo. Nosotros aportamos algo más para recordar lo que pasó hace cien años.

Para empezar, aquella cabalgata Real de 1924 no fue propiamente "cabalgata", ya que Melchor, Gaspar y Baltasar no desfilaron en cabalgaduras (ni en caballos ni en camellos), sino caminando. De hecho, el nombre era "Día del Niño", no "Cabalgata de Reyes". Se conserva en el Muséu del Pueblu d’ Asturies un cartel –que aportamos– del "Día del Niño" de tres años más tarde, del año 1927. Ahí ya aparecen camellos y se habla de "cabalgata".

Plaza de La Constitución (Plaza Mayor), San Bernardo, Menéndez Valdés, plazuela de San Miguel, Covadonga, Alfonso XIII (Begoña), Fernández Vallín, Corrida, San Antonio y, de nuevo, la plaza de la Constitución. Ese fue el trayecto de aquel recorrido de 1924, de aquel primer paseo por Gijón de los Magos de Oriente.