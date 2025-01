Los transportistas creen que hará falta un lustro para un nuevo vial por Aboño para El Musel

La ansiada eliminación por los vecinos del tráfico pesado de El Musel por la avenida del Príncipe de Asturias irá para largo si se pretende hacer sin perjudicar al transporte por carretera. Al menos eso es lo que consideran las patronales asturianas del transporte de mercancías, conscientes de la necesidad de evitar las molestias a los vecinos de la zona por el paso de camiones con destino u origen en El Musel por la avenida del Príncipe de Asturias, pero que consideran que eso solo debe hacerse "una vez que se haya dado una alternativa adecuada". Lo que pretende ahora el Principado, tal y como adelantó esta semana LA NUEVA ESPAÑA, es que esos nuevos accesos se hagan por un nuevo vial por Aboño.

El Principado acaba de ultimar el borrador del nuevo protocolo para la construcción de los accesos a El Musel, que presentará al Ministerio de Transportes y a los ayuntamientos de Gijón y Carreño. Este protocolo, que reemplazará al incumplido que se rubricó en 2005, se espera que sea la base para modernizar el acceso a El Musel por el valle de Aboño, con un nuevo vial entre el enlace de El Empalme y el túnel que atraviesa la Campa Torres, y la remodelación del enlace de El Empalme y el desdoblamiento de la GI-1 desde el enlace de Lloreda hasta el Empalme. El plan contempla que el Principado asuma la competencia de la avenida del Príncipe de Asturias, actualmente una carretera estatal, para su remodelación. El objetivo de la administración regional es ir derivando el tráfico pesado que ahora atraviesa La Calzada a Aboño.

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, recuerda que su asociación "desde primer momento apostamos por Aboño como alternativa real a los problemas" ante la negativa del Ministerio a construir un vial de Jove soterrado y el rechazo vecinal a que se construya en superficie. "Aboño es la solución más viable. Otra cosa es que primero tendrán que finalizar el proceso con el Ministerio y plantear la nueva solución. Me parece bien que se inicie el protocolo, pero lo que me gustaría es que se iniciaran las obras. Todo esto va a ser para largo; en el mejor de los casos en menos de 5 o 6 años esa vía por Aboño no la tendríamos operativa", señala De la Roza, incluyendo en ese plazo la tramitación administrativa, el proyecto y la obra.

Por su parte, el presidente de Cesintra, Alejandro Monjardín, lamenta que el Principado no haya consultado con el sector para la elaboración de ese borrador de protocolo: "No sé con quién contaron, desde luego con el sector del transporte no contaron para nada", indica. Quiere dejar claro que para suprimir el paso de tráfico pesado por La Calzada, antes se debe habilitar un trayecto alternativo adecuado: "Nos oponemos a que nos saquen de Príncipe de Asturias sin que nos den una alternativa viable y funcional; sin acometer obras previamente, no se puede pretender desviar los camiones a Aboño en las condiciones que hay actualmente. Son necesarias unas obras como Dios manda para dar fluidez y seguridad al tráfico", apunta.

Monjardín apunta que el rodeo que tendrán que dar por Aboño los camiones que ahora utilizan la entrada al Puerto de El Arbeyal "va a incrementar los costes", si bien matiza que "somos conscientes de que el tráfico hay que sacarlo de la avenida del Príncipe de Asturias. Pero hay que darnos alternativas, no que después de décadas se nos obligue a ir por Aboño en las condiciones que había hace 20 años; eso no puede ser".

En ese sentido, Monjardín coincide con Ovidio de la Roza en que la puesta en servicio de un vial moderno por Aboño "no se hace en dos días", añadiendo que hace falta ver qué obras son las necesarias y cómo se plantean.

La transformación en un bulevar urbano de la avenida del Príncipe de Asturias, que contribuiría a pacificar una arteria con alta densidad de tráfico, tanto de vehículos ligeros como pesados, era el caramelo que puso en los labios de los vecinos del oeste el Ministerio de Transportes para intentar convencerlos de que asumieran la construcción de un vial de Jove en superficie, con medidas correctoras como pantallas acústicas y limitación de velocidad acorde a una vía urbana. El Ministerio encargó a Ineco un proyecto conjunto tanto para la construcción del vial de Jove en superficie como el acondicionamiento de la avenida del Príncipe de Asturias.

El rechazo de los vecinos a la primera parte, la del vial de Jove en superficie, hizo que las miradas se volvieran hacia el valle de Aboño, por donde ya estaba previsto en el protocolo de 2005 la construcción de un segundo acceso a El Musel, plan que años después se dejó en suspenso para apostar todo a la construcción de un acceso por el valle Jove mediante un túnel. Si el acceso en superficie por Jove era polémico en Gijón, la construcción de un vial por Aboño despierta los recelos vecinales en Carreño.