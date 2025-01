El vial previsto en Aboño será de uso exclusivo para los tráficos portuarios

A falta de que el Principado ponga en los próximos días sobre la mesa de los ayuntamientos de Gijón y Carreño y del Ministerio de Transportes el borrador del nuevo protocolo para construir una acceso a El Musel por Aboño y "humanizar" la avenida del Príncipe de Asturias, el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, avanzó ayer algunas claves del mismo. Entre ellas, que la solución que va a plantear al Ministerio incluye que el futuro vial al puerto por Aboño engarce con la carretera GI-1 antes de su llegada al nudo de El Empalme. Un planteamiento que no solo evitará que las viviendas que hay en el entorno de El Empalme tengan que soportar un incremento del tráfico pesado portuario, sino que también les libraría del que actualmente ya pasa por el mismo. Además, Calvo también afirmó que el futuro vial será de uso exclusivo portuario.

Contentar a Carreño es clave para que el proyecto no acabe tropezando con el veto del Ayuntamiento o con un conflicto jurídico, como ya ocurrió cuando el municipio de Carreño impidió, acudiendo a los tribunales y ganando, el desmonte del alto de Aboño para obtener materiales para la obra de ampliación de El Musel. Alejandro Calvo no concretó el punto exacto en el que enlazaría el futuro vial de Aboño con la GI-1. Lo que sí está descartado es la propuesta que había planteado el PP de horadar un túnel bajo el macizo de la Campa Torres, desde Puente Seco hasta las inmediaciones de la térmica de Aboño, indicaron fuentes de la consejería. También apuntó que aunque la conexión del vial de Aboño con la GI-1 se vaya a hacer antes de El Empalme, el Principado mantiene los planes para remodelar este nudo en el que confluyen las carreteras que van de Gijón a Avilés, la que desde ahí parte hacia Candás y Luanco y la que actualmente lleva a las zonas industriales de Aboño y a El Musel.

La mejora del cruce de El Empalme se mantiene, aunque no vayan a usarlo los camiones del puerto

Ante el paso en dirección a atender las peticiones de Carreño, con un proyecto que evitaría el tráfico pesado portuario en El Empalme, el alcalde del municipio, Ángel García (IU), prefirió ayer mantener la cautela hasta recibir el borrador del protocolo y estudiarlo. No obstante, señaló ante el anuncio de Calvo que "el Consejero conoce cuál es nuestra postura y parece ser que la está entendiendo", ya que lo que ayer anunció "responde a las inquietudes de Carreño". Se trata, no obstante, de una premisa necesaria pero no suficiente para que llegar a un acuerdo con Carreño para el futuro acceso a El Musel. Las otras tres es que los camiones portuarios no atraviesen el concejo, esto es, que no transiten por la AS-19 en dirección a Avilés; que se acondicione y reabra el viejo túnel de Aboño para facilitar el acceso de los vecinos del concejo a Gijón, en especial al Hospital de Jove; y que se regenere la zona de El Empalme y otras afectadas, que "esa sí que necesita humanización".

En cuanto al futuro vial por Aboño a El Musel, Alejandro Calvo aclaró que será de uso exclusivo para tráfico portuario. El consejero también recordó una de las claves del protocolo; que el Ministerio ejecute el vial de Aboño y que el Principado asuma la "humanización" de la avenida del Príncipe de Asturias, actualmente una vía de titularidad estatal. El Consejero quiere acelerar la transformación de la avenida, en lugar de esperar a que previamente se construya el nuevo acceso a El Musel por Aboño, tal y como le demandan los transportistas.

Así, Calvo recalcó que el Principado prevé acometer "cuanto antes" la transformación en vía urbana de la avenida del Príncipe de Asturias, una vez que esté suscrito con el Ministerio el futuro protocolo, algo que prevé que quede zanjado este mismo mes. Antes presentará el documento en Gijón y en Carreño, a las administraciones y a los vecinos.

"La intención es cerrar el protocolo de accesos en enero", señala el consejero de Fomento

Alejandro Calvo señaló este martes sobre la "humanización" de la avenida del Príncipe de Asturias que "nos hemos puesto a disposición de los vecinos, y así se lo vamos a trasladar al Ministerio, a que se pueda hacer antes (de construir el nuevo vial de Aboño), porque entendemos que desde el Principado podemos asumir la responsabilidad si somos capaces de repartirnos adecuadamente esas cargas; un vial exclusivo por Aboño para el puerto parece claramente un proyecto estatal, del Ministerio, y nosotros podemos trabajar en la ciudad para acabar de coser los barrios de la zona oeste de Gijón, con un espacio donde ahora mismo prácticamente tenemos una autovía dentro del suelo urbano, con lo que tenemos espacio de sobra para poder coser la ciudad, hacer una zona verde, humanizar, hacer carriles peatonales, bicis, zonas verdes y a la vez preservar una calzada que permita convivir la obra con los tráficos", dijo.

El consejero insistió en que "planteamos poder cerrar ese protocolo cuanto antes, el objetivo es en este mes de enero, y a partir de ahí, cuando podamos, si es posible, sacar el proyecto de humanización para la avenida del Príncipe de Asturias y avanzar en esta legislatura". En cuanto al borrador de protocolo, Alejandro Calvo también opinó que "lo más importante es que el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña de la GI-1 lo tengamos licitado cuanto antes, en primavera como había planteado el Ministerio". Además de ese primer tramo a desdoblar en la GI-1 se había planteado hasta Veriña para conectar antes, en La Peñona, con el malogrado vial a El Musel por Jove– también estaba previsto desdoblar la carretera hasta El Empalme, para conectar con el vial al puerto por Aboño.