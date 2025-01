La zona de bajas emisiones revalorizará los pisos de La Calzada hasta un 10%

De "ZBE fake" (falsa) se califica desde la oposición el planteamiento que para la zona de bajas emisiones que para La Calzada ha diseñado el gobierno de Carmen Moriyón, y más en concreto la concejalía de Tráfico que lidera el forista Pelayo Barcia. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, alertaba ayer de una de las primeras consecuencias de esa "ZBE fake": la imposibilidad de recibir ayudas estatales que permitan reducir las tarifas de Gijón Bici, el servicio municipal de bicicletas eléctricas compartidas. Y de recibirlas, el riesgo de tener que devolverlas.

Las condiciones de esa ayuda, recordó Suárez Llana, conllevan la exigencia de que la zona de bajas emisiones esté "en funcionamiento". Algo que no ocurre en La Calzada, pese a la aprobación del proyecto técnico y el hecho de que estén instaladas las cámaras para el control de accesos a la zona, ya que falta la aprobación de la ordenanza que la regula. "La obligación para tener estas ayudas no solo es disponer de una ZBE, sino que se encuentre en funcionamiento durante 2025, y eso implica, en nuestra opinión , que además de tener la ordenanza aprobada, las restricciones de circulación y estacionamiento sean efectivas y el régimen sancionador sea de aplicación, dos puntos a los que se niega el gobierno municipal", explica Suárez Llana. La ordenanza demora a 2028 cualquier sanción y plantea restricciones de acceso muy laxas y no vinculadas a la etiqueta ambiental del coche sino a la condición del propietario, primando a los residentes.

También mostraba ayer públicamente su desilusión con la ZBE de La Calzada la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies colocando la culpa sobre la espalda de Pelayo Barcia al que tildan de "conocido negacionista de cualquier medida ambiental que incluya al coche". Considera el colectivo que el calendario de implantación "parece diseñado para invalidar su impacto y pone en riesgo no solo los objetivos ambientales de la ciudad, sino también el dinero público invertido al volverlo inútil".