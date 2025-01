El bus municipal gana usuarios y también en satisfacción

Solo el año pasado, 3,8 millones de viajeros utilizaron la línea de autobús que conecta El Cerillero con el Hospital de Cabueñes. Se trata de la ruta de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) que más usuarios registra, de las veintisiete disponibles. ¿La razón? El gran número de frecuencias que permiten a un gijonés recorrer la ciudad de punta a punta en un breve periodo de tiempo sin preocuparse por el tráfico, el estacionamiento... "Nosotros en ciudad no usamos el coche para nada; es más, el que tenía se lo regalé a mi hija", afirma Ismael González.

Tanto él como su mujer, María José González, son usuarios habituales de Emtusa. Tienen la parada a la puerta de casa, en plena avenida de Galicia. "Cuando llueve ni nos mojamos", señalan. En su opinión, la red de transporte urbano de la ciudad funciona "a la perfección", en especial la línea 1. "Está muy bien de frecuencia y de paradas. Es más, cuando tienes prisa tiene hasta demasiadas paradas", bromea María José González mientras espera que llegue el siguiente autobús que los llevará hasta El Molinón en tan solo unos minutos.

Shirley Álvarez coge también la línea 1 todos los días para ir a trabajar. Vive en el entorno de Begoña y debe trasladarse a diario hasta La Calzada, un itinerario que lleva realizando desde hace dos años. "Cuando lo cojo a las ocho de la mañana suele haber muchísima gente, pero yo nunca he tenido que quedarme esperando. Al menos de momento. En mi opinión es una línea que funciona muy bien, al igual que la 15. Son rutas en las que el autobús pasa a menudo", destaca la joven.

Si tiene que poner una pega al servicio esos son los problemas que desde hace meses se vienen registrando en las pantallas de las paradas. "Si encima se junta con que tampoco va la aplicación...", indica. La mejora de los sistemas de información es una de las principales reclamaciones que hacen los viajeros y en las que Emtusa ya están trabajando. Esos fallos en las pantallas son debidos al proceso de modernización integral que está desarrollando la empresa.

Para Jorge Llaneza donde actualmente cojea el servicio de transportes es en accesibilidad. El invidente vive en sus propias carnes todos los días los problemas a los que deben enfrentarse las personas con movilidad para trasladarse por la ciudad. "El servicio no funciona mal, pero no todo son rosas. En la mayor parte de los autobuses la comunicación por audio suele fallar y en las paradas no hay", lamenta.

Rita Avello, por su parte, pide incrementar los horarios nocturnos. "Mi hija sale de trabajar a las diez de la noche de Viesques y a esa hora para el último autobús, así que muchas veces tiene que volver a casa andando", indica mientras hace parada en Cuatro Caminos.

Otra usuaria habitual de la línea 1 es Soledad Pérez. Cuatro días a la semana se traslada hasta el Ateneo de La Calzada a clases de gimnasia y pilates: "Estoy encantada. La línea funciona muy bien, puedes ir desde el hospital hasta el Cerillero en nada; a veces puede retrasarse un poco si hay mucha gente en las paradas pero no es común. Por eso los autobuses siempre llevan gente, ya sea en uno u otro sentido".