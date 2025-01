El Telecable se relanza con un gran triunfo en Vila-Sana

El Telecable Gijón dejó definitivamente olvidado el 1-6 que le infligió el Palau en la última jornada derrotando a otro de sus rivales por el título de la Ok Liga, el Vila-Sana, en la hostil pista ilderdense. Un soberbio ejercicio de lectura de partido, calidad y personalidad para sobreponerse al nivel del contrincante, al ambiente del pabellón y al hecho de verse por detrás durante toda la primera parte.

El equipo de Natasha Lee fue mejor en la primera parte, pero a los seis minutos una contra de las locales fue muy bien resuelta por Dana Antón con un disparo imposible para Fernanda Hidalgo. Hubo oportunidades para el conjunto gijonés, sobre todo dos a cargo de María Igualada y Nuria Almeida, pero sin mucha claridad de ideas ante un Vila-Sana muy bien organizado defensivamente y con su portera, la portuguesa Sandra Coelho, inspirada. Las asistencias tuvieron que atender a la argentina local Gimena Gómez y eso paró el ritmo a cinco minutos del intermedio. Al descanso se llegó con el triunfo mínimo del equipo ilerdense y con una sensación amarga en el asturiano.

Pese al ambiente hostil de la pista ilerdense, el Telecable apenas pasó apuros cuando se puso por delante

Clave fue el hecho de que el Telecable empatase pronto tras la reanudación. No habían transcurrido aún dos minutos cuando un disparo lejano de Sara Lolo fue desviado atinadamente por Nuria Almeida para establecer la igualada. El tanto fue un bofetón muy grande para las locales, que creían tener el encuentro dominado. A partir de ese momento, fue el Vila-Sana el que llevó el control de la bola y la iniciativa en el juego, pero el Telecable no pasó por demasiados apuros. Si no era la defensa era Fernanda Hidalgo la que solventaba el peligro. Mientras, esperaba su momento.

Y el momento que llegó fue el de Sara Roces. Primero a falta de diez minutos, con una gran jugada individual en la que, tras girar sobre sí misma para hacerse sitio, batió la portería local. Dos minutos más tarde, en una contra rapidísima, la jugadora de La Felguera llegó antes que nadie ante la portera portuguesa y volvió a marcar. El 1-3 fue un golpe mortal para el Vila-Sana, que se lanzó al ataque con todo. Se podían esperar apuros para las asturianas, pero en realidad no hubo demasiados. Las gijonesas supieron aportar algo de calma moviendo la bola, y la presión local apenas hizo efecto. Quedaba la guinda, y llegó a tres minutos y medio del final, con un dos contra uno del Telecable que resolvió Nuria Almeida para relanzar las aspiraciones gijonesas de ganar la OK Liga. El martes se enfrentan además los dos otros dos aspirantes, Vila-Sana y Palau.