La contundente respuesta de un hostelero de Gijón a un cliente: "Son acusaciones muy fuertes"

"Esto es denunciable". Un empresario gijonés estalla en la red tras la crítica de un cliente insatisfecho que denunciaba que la comida servida en el restaurante estaba en mal estado. Esta afirmación no ha gustado, y nada, al propietario, que ha asegurado que la crítica vertida es denunciable.

El mensaje que inició el fuego es el siguiente: "Teníamos reserva desde hacía un mes para ir ocho personas a cenar el viernes noche. Fue lamentable ver cómo nos ponían chuletones podridos encima de la mesa, el olor que despedían nos indicó enseguida que aquello era incomible. Fue probarlo y confirmar que la carne estaba pasada y sabía a podre", denuncia el cliente insatisfecho, que sigue: "Reclamamos la atención del dueño y el camarero lo excusó mil veces. No dio la cara ante nuestras quejas en ningún momento. Su mala educación, mala fe y poca seriedad al llevar su negocio hace que el establecimiento merezca una denuncia por parte nuestra. No recomendamos el sitio a nadie, ha sido vergonzosa su conducta".

La respuesta del empresario no se hizo esperar. "En primer lugar hemos revisado minuciosamente con cocina del día que usted estuvo en nuestro restaurante, y me aseguran que no se devolvió ningún plato en mal estado. Son acusaciones muy fuertes para que escriba usted un comentario de estas características", comienza el hostelero, que no para aquí: "Hay que distinguir entre un plato que no le guste por su elaboración y otro que está en mal estado. A diario revisamos toda la mercancía y jamás se nos pasaría por alto tener un producto en mal estado. Y quizás lo menos importante en esta ocasión es jugarme un pésimo en Tripadvisor, para mí lo más serio es poner en duda que nosotros tenemos en el restaurante mercancía en mal estado".

"Ha utilizado usted un directorio de hoteles y restaurante para acusarnos sin reparo. Denunciable", clama el empresario. Y continúa: "Ha redactado usted su queja, y más si se tratase de denunciar en el lugar inadecuado. Eso corresponde, y le invito a que lo haga si cree tener veracidad en lo que afirma, en las autoridades correspondientes o en la Oficina del Consumidor".

Antes de cerrar su intervención, critica: "No quería terminar mi respuesta sin antes aclararle que el dueño, o sea yo, no se encontraba in situ el día que usted estuvo en nuestro restaurante. Hechos como estos son imprevisibles y, créame, éste es el primer comentario haciendo referencia a comida en mal estado".