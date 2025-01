Sectores del PSOE impulsan al consejero de Fomento como presidente de El Musel

El Gobierno regional de Adrián Barbón quiere aprovechar la inminente salida de Laureano Lourido, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, para darle un giro a la gestión de El Musel, pieza fundamental de la economía asturiana. Según fuentes consultadas, el corverano, que no está afiliado al partido, tendrá un sucesor con un perfil mucho más político. El propósito es acentuar el peso del Ejecutivo autonómico en la toma de decisiones del puerto gijonés y que su máximo responsable incremente su presencia en las actividades y las decisiones relevantes de la ciudad y de la región. En este contexto, un sector considera que Alejandro Calvo, consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, es el mejor situado para el cargo. No obstante, la decisión no se tomará hasta dentro de unas semanas.

La llegada de Alejandro Calvo a El Musel sería vista con buenos ojos por varios pesos pesados del socialismo autonómico, centrado estos días en el congreso que reelegirá a Barbón como secretario general. Su trayectoria en la Consejería de Fomento le ha hecho un buen conocedor de los pormenores portuarios y, sobre todo, de la Zona de Actividades Logísticas de Asturias (Zalia), convertida en un quebradero de cabeza para el Gobierno regional por los problemas para su desarrollo. También la delegada del Gobierno, Adriana Lastra (que desde hace meses forma parte del consejo de administración del Puerto), considera prioritario un cambio de rumbo tras los nueve años y cuatro meses de Lourido, que han estado marcados por la reducción de la deuda y la captación de numerosas inversiones de compañías ajenas al carbón, histórico motor de los muelles gijoneses.

Pero el nombre de Alejandro Calvo no es el único que se citaba ayer en privado. También había quien señalaba a Luis Ángel Colunga, que acaba de dejar su cargo como comisionado especial para el PERTE de descarbonización industrial. Además, en la Agrupación Socialista de Gijón se han empezado a mover los hilos para tratar de influir en el nombramiento del máximo responsable de la Autoridad Portuaria. La ejecutiva que lidera Monchu García protagonizó durante los últimos tiempos varios choques con Lourido, a cuenta de su gestión medioambiental, algunos de ellos liderados por Marina Pineda, concejala y miembro del consejo portuario. Figuras como la de Pachi Blanco, presidente de la sociedad estatal Sepides, han sonado en las últimas horas, aunque con escasas posibilidades para hacerse con el puesto.

Lo que sí está claro es que el Gobierno de Barbón se pondrá manos a la obra con el relevo en El Musel nada más concluya el congreso de la FSA. Si el presidente escucha a los sectores que impulsan a Calvo y eleva esta propuesta a Puertos del Estado, deberá realizar una remodelación de su Ejecutivo, que podría incluso ir más allá de Fomento.