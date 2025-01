Tremañes sale a la calle contra el parque de baterías: "Deben mirar por la salud de los vecinos"

Los vecinos y asociaciones vecinales de Tremañes iniciaron las protestas contra el parque de baterías, la fábrica de purines y la perrera municipal que pretenden instalar en diferentes puntos de la zona. A las 18.00 horas cortaron la carretera en la avenida de los Campones protestando por lo que consideran un abuso y desentendimiento hacia el barrio. "Pedimos igualdad. Al ser zona rural hay que tener 500 metros y no puede ser que vayan a colocar baterías a treinta metros de las viviendas. Tienen que mirar por la salud de los ciudadanos", denunció José Luis Fernández, presidente de la asociación de vecinos Bareza-La Lloreda.

En la misma línea, José Manuel Álvarez, presidente de la asociación de vecinos "Evaristo Valle", manifestó la situación límite a la que han llegado. "Tenemos Arcelor, la incineradora que nos la pusieron de tapadillo porque, en principio, era para animales y la utilizan para personas. Ahora nos llegan con que nos van a poner la fábrica de purines, el parque de baterías y la perrera. No decimos que no haya que ponerlo, pero tiene que ser repartido", defendió. El principal punto de conflicto reside en que todos estos proyectos se van a instalar a escasos metros de viviendas, en lo que entienden que perjudica al bienestar de los vecinos y afecta al crecimiento económico de Tremañes. "No tienen en cuenta la devaluación del barrio. Si ponen todo esto, ¿quién va a querer venir a vivir aquí? No entiendo por qué quieren devaluarlo todo cuando invirtieron millones en arreglarlo", expuso Álvarez.

Desde que se anunciaron los tres proyectos, los vecinos de Tremañes han mostrado su rechazo, reuniéndose con el Ayuntamiento y partidos de la oposición, a excepción de Podemos con los que hablarán el miércoles que viene. En todas estas conversaciones han visto cómo sus propuestas se quedaban en el olvido. "No hemos tenido respuestas. De uno a otro se pasan la pelota y, al final, dicen que no es cosa de ellos. Hay suficientes polígonos y parcelas que no se utilizan para nada y es lamentable que todo esto se tenga que poner al lado de nuestras casas", lamentó Fernández, que al igual que su homólogo en la asociación "Evaristo Valle" y Manuel Cañete, presidente de la Federación de vecinos de la zona urbana de Gijón, apunta a la Zalia como una buena zona para instalar el parque de baterías o la fábrica de purines. "Hay un polígono entero que pertenece al Principado de Asturias que lo tienen parado y sería una opción. Como ese hay más alternativas".

Cañete, por su parte, pone el foco en la falta de normativa que existe sobre el tema, señalando que siempre son los vecinos los que salen perjudicados. "Tenemos un problema que es de debate político y social. En 2023, en plena campaña electoral todos los partidos hablaban que hacía falta un nuevo modelo industrial. No puede ser que, amparándose en un déficit en la legislación, ciertas empresas se instalen al lado de viviendas. A la gente no hay que expulsarla, hay que darle más protección medioambiental.".

Este corte de carretera es el primer movimiento reivindicativo que han llevado a cabo. El Ayuntamiento, por su parte, les ha citado a un encuentro el lunes a las 10.00 horas en donde hablarán sobre las tres cuestiones: el parque de baterías, la fábrica de purines y la perrera municipal. "Esta batalla va a ser larga, tampoco podemos hacer una movilización cada cierto tiempo, pero cada mes o mes y medio vamos a protestar e ir en aumento a ver si tiene una solución", asumía Álvarez, que espera una respuesta convincente para Tremañes.