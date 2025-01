Culminado el tendido ferroviario hasta la ampliación de El Musel

La obra para llevar las vías del tren hasta la ampliación de El Musel, con el tendido de 2.852 metros de nuevas vías en ancho ibérico, ya ha culminado tras una inversión de 4.813.756 euros más IVA, de los que 4,5 millones de euros, el 93,57 por ciento del total, han sido sufragados con Fondos Next Generation de la Unión Europea. El nuevo tendido, no obstante, aún no va a entrar en servicio. Por un lado, se prevé que atienda las necesidades de futuros concesionarios de esa zona del puerto gijonés, pero en principio no parece que sea necesario para las operaciones que se realizan actualmente en el Muelle Norte, con el movimiento de graneles principalmente, tanto carbón, coque y diversos tipos de minerales, como productos cementeros.

Además, la puesta en servicio requerirá también de que se dote a este tendido ferroviario de un sistema de Control Mando y Señalización (CMS), que es un conjunto de técnicas y sistemas utilizados principalmente en el ámbito ferroviario para garantizar la seguridad y eficiencia en la circulación de trenes para garantizar la seguridad de las circulaciones. Este proyecto tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de ocho meses. La Autoridad Portuaria de Gijón está trabajando para licitar de manera inmediata este contrato. Paralelamente, el Puerto está tramitando ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la autorización de entrada en servicio. La puesta en explotación vendrá a continuación.

El Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo (Muelle Norte) de la ampliación de El Musel está previsto que acoja las concesiones al Grupo Zima para fabricar bases de aerogeneradores marinos, principalmente bases flotantes, y también parte de la concesión a Ionway, sociedad constituida por Umicore y la filial de Volkswagen PowerCo para la producción de compuestos para fabricar los cátodos de baterías de coches eléctricos. Una concesión que no sólo incluye una gran parte del Muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, sino también la explanada que separa al mismo de la concesión de la regasificadora.

Fomentar el uso del transporte ferroviario para reducir el número de camiones que a diario entran y salen de El Musel es una de las apuestas a largo plazo del Gobierno regional, que también vincula el uso del ferrocarril en el Puerto a la Zalia, en el momento en el que se construya la estación intermodal prevista para la zona logística. Además de la llegada del tren a los distintos muelles del Puerto, actuaciones externas como la apertura de la Variante de Pajares también inciden en la mayor utilización de este medio terrestre en el ámbito portuario de ahora en adelante.