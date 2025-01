La Calzada urge solucionas rápidas para derribar la antigua nave de Flex: "Las palabras ya han caducado, queremos hechos"

"Derribo ya". Con esta consigna y junto a una pancarta con el lema: "Derribo de Flex. Hechos ya", decenas de vecinos de La Calzada mostraron su indignación ante la nave que lleva abandonada más de dos décadas. Bajo paraguas y sobre el barro provocado por la lluvia, la concentración convocada por la asociación de vecinos "Alfonso Camín" sirvió para reclamar acción al Ayuntamiento frente a las promesas que han estado escuchando durante años. "Las palabras ya han caducado, ahora queda que pasen a los hechos", expresó Carlos Arias, presidente de la asociación de vecinos. "Por mi experiencia en otros ámbitos del barrio y en este, hasta que no lo vea hecho no creo a nadie. Es el barrio de las promesas incumplidas. Es vergonzoso que tengan que vivir así los vecinos", señalan.

La jornada no era la propicia para una manifestación por el mal tiempo, pero Arias quiso resaltar lo que supone estar conviviendo día tras día con el edificio en ruinas. "Así también se ve como queda esta zona, que se convierte en un auténtico lodazal". La protesta llega un día después de que el forista Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo, anunciase que en las próximas semanas saldría adelante la licitación de la obra, reconociendo, además, que al gobierno local le "está llevando más tiempo del que nos hubiera gustado". Un movimiento que desde el barrio esperan que se cumpla. "El día que se haga pública la licitación será un verdadero paso que valoraremos como hemos hecho cuando el Consistorio se comprometió a gestionar la demolición, pero no se puede estar retrasando las medidas continuamente", señaló Arias.

Vecinas de la zona, como Purificación Suárez, personifican una lucha que les ha acompañado durante toda su vida. "Llegué con 23 años y esto era todo Flex. Nacieron mis hijos y se cerró. Cuando tenían catorce ya estaba para el derrumbe. Estudiaron la carrera, se fueron al extranjero, volvieron, están trabajando y tengo dos nietos. Sigo mirando y veo lo mismo. Solo pido que antes de que me lleven con el Altísimo vea lo que prometieron. Esta promesa la hicieron con el primer nieto y tengo otro que está empezando a caminar y no han cumplido. ¿No es más difícil dar a luz y sacar adelante una vida que tirar una pared que está derruida?", cuestionó Purificación Suárez que a sus 64 años espera el día en que desaparezca la nave.

Desde la asociación "Alfonso Camín" aseguran que no cejarán en su empeño de tirar el edificio abajo y continuarán con las concentraciones cada dos miércoles si no hay una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento. Tampoco descartan empezar con otro tipo de movilizaciones. "Tenemos que ver que hay resultado de estas movilizaciones, si no habrá que pasar a otro tipo de protestas más duras. Tenemos que apoyar de manera incondicional", confirmó Marta Suárez. Arias espera que haya un acercamiento por parte del Consistorio y que se les informe de los movimientos, lo que supondrá la muestra de compromiso que tanto tiempo llevan esperando. "Espero que ahora se acerquen para informar y que haya un seguimiento y sobre todo que se anuncie la licitación. Eso significa que la cosa empieza andar", rematan desde La Calzada tras una movilización que contó con la presencia de los ediles Jacobo López (PSOE), Noelia Ordieres (IU) y Olaya Suárez (Podemos). n