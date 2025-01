Pañeda reivindica su compromiso con el Calzada Rugby Club: "Soy un aliado"

Aunque por escrito, al estar en Madrid, el edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda, defendió ayer en comisión su compromiso con el Calzada Rugby Club ante la batería de preguntas que le había presentado la portavoz de Podemos. Olaya Suárez denunciaba, entre otras cosas, que sigue sin firmarse con el club el convenio que les garantice el uso estable del campo. Tal y como se decidió en el Pleno de abril del año pasado.

«No es de mi departamento, ni de mi competencia pero yo he apoyado esta causa desde el principio; lo importante es que sigan practicando su deporte en su campo», indicó Pañeda que pidió a la concejala que lo viera «como un aliado, no como un enemigo». La firma de un convenio se sale del ámbito deportivo por lo que Podemos también lle vaba el asunto a la comisión de Hacienda, que se suspendió. Pañeda negó, en respuesta a otra pregunta, que se les hubiera prohibido usar los vestuarios del pabellón de Mata Jove. «Solo fue durante las obras, se dijo que luego podían», remató.

Habló el edil de problemas con los horarios y de la alternativa que se dio al club de usar la piscina de La Calzada. «Aún no nos han respondido. Nadie les dijo que no a los vestuarios, solo que intentaran ajustar los horarios de entreno a los de los vestuarios», concreto. Denunciaba la edil de Podemos que la situación del club de La Calzada había supuesto la pérdida del único equipo inclusivo de rugby de la ciudad, escuelas deportivas y un equipo senior «por la inacción del gobierno». «Hasta donde yo se no va a desaparecer ningún club inclusivo y menos por la inacción de este gobierno», contestó Pañeda.