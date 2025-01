La atracción turística de Gijón que no deja de sorprender a los visitantes: "no me lo esperaba"

Gijón ofrece a sus ciudadanos y también a sus turistas un gran abanico de posibilidades para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Muchas son las recomendaciones que aparecen en las distintas plataformas digitales relacionadas con el turismo y los atractivos que esconde cada ciudad. Con Gijón ocurre lo mismo, ya sea para disfrutar de la gastronomía en sus sidrerías y restaurantes, para ver monumetos desde la Universidad Laboral hasta el Elogio del Horizonte como para conocer emplazamientos que sorprenden a los visitantes.

Uno de los espacios de la ciudad con más comentarios positivos en internet es el Bioparc Acuario de Gijón, ubicado en la playa de Poniente, muy cerca de los terrenos del antiguo astillero que próximamente se desarrollará como Naval Azul, un polo económico vinculado a la economía azul. El Acuario de Gijón ofrece un recorrido por 60 acuarios de agua dulce y salada "que te permitirán conocer al detalle la flora y la fauna de los mares del mundo; doce ecosistemas y más de 2 millones de litros de agua para recrear la vida en los ríos, la costa Cantábrica, el mar Caribe, los océanos Pacífico e Índico, el mar Rojo, el océano Índico Africano, el océano Atlántico Sur y el océano Atlántico Subtropical".

Además de los animales que dan vida, en el Acuario de Gijón también se investiga y se organizan talleres y exposiciones para hacer más dinámica la oferta. Las visitas escolares, además de otras actividades fuera del calendario escolar, son muy habituales y un reclamo para los más pequeños. Pero también sorprende a quienes vienen de fuera y visitan el espacio. "Al principio pensé que sería pequeño pero la verdad es que es bastante más grande de lo que me pensé. Tiene bastante variedad de peces y zonas por las que pasas andando por debajo de las peceras y puedes apreciar a los tiburones por encima tuyo. Me gustó muchísimo y recomiendo verlo", señalaba una usuaria en internet.

"Un lugar hermoso, muy bien cuidado, los animales en perfecto estado y buen mantenimiento de los hábitats. Es un lugar que te hace desconectar y adquirir o reforzar conocimientos. La atención de las chicas también excelente. Sin duda es una parada obligatoria", exponía otro visitante. "Cuando entramos, pensaba que iba a ser pequeño. Va de menos a más, al principio parece que va a ser muy básico por el tipo de peces(aunque el entorno sea muy bonito) pero luego va mejorando cada vez más. No me lo esperaba", reconocía otro usuario. "Me ha sorprendido gratamente. El exterior no refleja lo grande que es el interior, que está muy cuidado y tiene muchas especies. Un sitio estupendo", se sumaba otro visitante.