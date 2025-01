El descuento que llevó a Emtusa al cielo se va de un plumazo: análisis de la situación del autobús municipal en Gijón

Puede parecer que fue hace un siglo y en otro mundo, pero no hace ni cinco años de aquella imagen de los autobuses de Emtusa recorriendo las calles vacías de Gijón mientras llevaban espolvoreados entre sus asientos viajeros con mascarilla, las puertas abiertas y el conductor separado por una mampara. El covid se llevó muchas cosas por delante. Para empezar la vida de miles de personas, pero también la economía de muchas empresas. El golpe para el transporte urbano fue tremendo. Emtusa no se libró. Las cuentas de cierre de 2020 no dejaron lugar a dudas: 10,9 millones de viajeros. Ocho millones menos que el año anterior, el peor registro de todos sus tiempos.

El golpe fue en viajeros e ingresos. No sólo por los tres meses de gratuidad de los momentos más críticos de la pandemia. Es que luego no había estudiantes que llevar a centros educativos cerrados ni trabajadores que trasladar a empresas que no estaban en funcionamiento. El golpe para las cuentas de Emtusa –5,6 millones de pérdidas de ingresos por ventas– lo paraba el Ayuntamiento, su propietario único, con aportaciones extraordinarias también millonarias.

Pero como a perro flaco todo son pulgas, luego llegó la subida de los suministros y los combustibles a consecuencia de la guerra de Ucrania. Otra vez el transporte era uno de los sectores más castigados. Un transporte que, además, fue de los últimos sitios a los que llegó la desaparición de las mascarillas y el miedo al contagio. El camino de la recuperación de viajeros en Emtusa fue más que lento: 12,8 millones en el cierre de 2021 y ya 15,6 al año siguiente. Y el equilibro económico se fue solventando con aportaciones del Ayuntamiento y el dinero que iba llegando del fondo de rescate estatal habilitado por el Estado.

Fue en 2022 cuando el billete ordinario pasó de 1,25 a 1,50 euros y el viaje con bono de 0,70 a 0,75. La subida se extendió también a los abonos, aunque a los gijoneses no les dio tiempo a acostumbrarse a los nuevos precios. Un plan nacional fijaba en septiembre un descuento del 30% para los usuarios con tarjeta o bono. Ese porcentaje subía al 50% en enero de 2023. El Estado se comprometía a seguir dando su 30% a las entidades que asumieran dar otro 20%. Gijón dijo sí. Un sí que ha mantenido ese descuento vigente –aunque las tarifas oficiales siguieran siendo las aprobadas en 2022 y que se iban congelando año tras años– hasta este viernes cuando, de un plumazo y tras una votación en el Congreso con más enfrentamiento político que debate de contenido, desaparecían las ayudas estatales al transporte.

Esa rebaja a la mitad de sus precios ha sido elemento central de la remontada de una Emtusa que de aquel bajón a los infiernos de 10,9 millones pasaba a cerrar su ejercicio de 2024 con el récord histórico de 22,2 millones. Un cielo con un 12,7% más de usuarios que el récord de 19,7 millones que ya se había fijado en 2023.

Temor e incertidumbre

¿Qué va a pasar ahora? Tras dos años acostumbrados a pagar el viaje a la mitad de precio los usuarios de Emtusa no quieren ni oír hablar de subidas. El personal de la empresa teme que sin descuentos el número de viajeros caiga, con ello los ingresos y el resultado final sea que la viabilidad económica de Emtusa pase a la zona de riesgo justo cuando se llegaba a un momento de bonanza con un plan de renovación de flota, personal y servicios. El Ayuntamiento, propietario de la empresa y ahora gobernado por Foro y PP, asegura que no puede asumir mantener el descuento –ni siquiera su parte– cuando ya le da 16,5 millones a Emtusa y mira al gobierno de la nación y el autonómico.

Un Principado que, en manos socialistas, le reprocha a los de Carmen Moriyón que no hagan lo que ellos si han hecho al mantener la bonificación de la tarjeta Conecta. Bronca política y culpas que van de Madrid a Gijón pasando por Oviedo en una y otra dirección. Mientras, el golpe lo reciben los gijoneses en su bolsillo y una Emtusa que, quizás no pueda presumir a finales de este año, de otro récord histórico de viajeros.

