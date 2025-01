La formación en ciberseguridad llega a los centros educativos de Gijón: "Son temas elementales"

"Sois los profesionales del futuro". Con estas palabras, Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, inauguraba este lunes la primera jornada de los talleres "Matemáticas y Ciberseguridad" que se impartió en el IES Mata Jove y que llegará en los próximos meses a 856 estudiantes de hasta nueve centros educativos.

Acompañada por Santos González, director de la cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de Oviedo; Consuelo Martínez, catedrática de Álgebra y Cristina Caldueño, directora de Castroalonso, Pumariega puso en valor estas lecciones que se van a impartir en diferentes centros educativos de Gijón y que tienen como misión formar a los jóvenes en materias de este estilo. "Cuando nos propusieron poder hacer estos cursos, lo vimos muy interesante. Temas como las matemáticas o la ciberseguridad son muy importantes para el futuro, pero también son elementales hoy en día", destacó la vicealcaldesa.

Dieciocho jóvenes de 2º de la ESO del IES Mata Jove fueron los protagonistas de una primera jornada en la que se les empezó a enseñar sobre la importancia de saber navegar en las redes, hacerlo con conocimientos y bajo unas normas comunes que pueden no estar del todo claras en algunas situaciones. El Emilio Alarcos, San Vicente de Paúl, Calderón de la Barca, Fernández Vallín, Roces, Rosario Acuña, Nº 1 y Doña Jimena también recibirán esta formación para el alumnado de 2º de ESO a 1º de Bachillerato.

"¿Quiénes de aquí no tenéis teléfono móvil?", llegó a preguntar Santos González a los alumnos, que entre miradas cómplices y alguna que otra risa disimulada, dejaban claro que era una pregunta que un adole no iba a contestar. El catedrático quiso reflejar con esta cuestión que las nociones de ciberseguridad no eran ajenas a ellos, ya que constantemente están en contacto con Internet. También destacó la importancia que tiene el campo de la ciberseguridad y la proyección que tiene para el futuro. "Todos os movéis en el ciberespacio y hacerlo de forma segura es el objetivo en el que Bruselas y España estamos empeñados. En el taller os van a poner de manifiesto estos temas que son el futuro y en los que convienen que estéis formados", explicó González, que al igual que Pumariega hizo especial mención en las opciones laborales que ya hay en este campo y que no dejan de ir en aumento. "Toda la materia de ciberseguridad es muy importante que se trabaje muy bien. Para nosotros es clave que aprendáis desde edades muy tempranas de estas áreas", resaltaba de nuevo la edil popular, que también quiso dejar un mensaje de agradecimiento por la involucración de los alumnos. "Espero que sea un éxito enorme porque va a ser el éxito de toda la ciudad de Gijón. Gracias por vuestro trabajo y por vuestro esfuerzo".

La vicealcaldesa también destacó el potencial del mundo de la seguridad en Internet y la ventaja que se puede tener al adquirir estos conocimientos desde una edad tan temprana. "Doy las gracias por vuestro esfuerzo, por estar aquí y tener ganas de formaros en una materia que va a ser muy importante para el futuro de todos. Son profesiones que van a ser claves. Por parte del Ayuntamiento es algo en lo que hemos insistido, en la ciberseguridad y que cuando nos lo presentaron fue algo que consideramos que teníamos que hacer". De la misma manera González quiso dar importancia a los fondos europeos con los que se financian estos talleres y al Instituto Nacional de Ciberseguridad, "uno de los pilares claves para el desarrollo de este tipo de actividades". "Preparaos bien, aprovecharlos y que no caigan en balde ninguna de las cosas. Hay mucha actividad, trabajo y oportunidad". ◼