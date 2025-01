Inminente nombramiento en El Musel, con Roqueñí como principal opción

La incógnita sobre la persona que ocupará la presidencia del puerto de El Musel está a punto de despejarse. El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciará de manera "inminente" la persona elegida, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. Para el puesto se perfila como principal opción la actual consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.

No obstante, en el Gobierno regional no se da la decisión como tomada o definitiva. Será un nombramiento que determinará personalmente Adrián Barbón, quien internamente no ha dado certezas aún sobre el asunto, aunque en medios socialistas ya se considera que será a Nieves Roqueñí a quien el Presidente proponga desempeñar el cargo que deja Laureano Lourido al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

La propia Nieves Roqueñí evitó pronunciarse al respecto ayer por la mañana en un acto con pequeñas y medianas empresas para acceder a fondos de Transición Justa. Preguntada sobre su posible traslado al Puerto gijonés se limitó a decir que su presencia en el acto se limitaba al motivo de agenda y que la consejería está en una "nueva etapa" en la que las tareas deben centrarse en "las políticas industriales que son tan importantes para la región".

Fuentes próximas a Roqueñí aseguraron que, si bien su nombre ha estado en las quinielas y con especial fuerza los últimos días (como ya publicó LA NUEVA ESPAÑA), el cargo aún no se le ha propuesto formalmente.

Si Adrián Barbón finalmente opta por ella (es una decisión que guarda celosamente, por lo que nadie en el Ejecutivo la confirma), deberá acometer una remodelación del Ejecutivo para cubrir su puesto.

Es precisamente ese movimiento obligado uno de los que pesa a la hora de dar por definitiva la decisión, así como la duda de si el Presidente optará por un movimiento sencillo (sustituir a Nieves Roqueñí por otra persona exclusivamente) o se plantea una remodelación más amplia del Ejecutivo. Otras fuentes señalan, también, que ambas opciones no son incompatibles, ya que podría el Presidente optar por una sucesión de urgencia y tomarse tiempo para meditar una sacudida interna de más calado, quizás coincidiendo con el ecuador del mandato.

Pero al respecto todo son hipótesis. Barbón solo ha trasladado internamente que el anuncio de la persona que presidirá el Puerto se hará de manera inminente. No en vano, los planes iniciales cuando se produjo la salida de Lourido, quien tras nueve años al frente de El Musel decidió dar por cerrada la etapa, ya apuntaban que el relevo debería ser efectivo con fecha del 1 de febrero.

La potestad de la designación recae exclusivamente en el Principado de Asturias. Así lo señala la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante señala que los presidentes de las autoridades portuarias son designados por el Consejo de Gobierno, así reconocido como tal por la Ley del Principado de Asturias.

Potestad del Principado

Precisamente es en ese órgano en el que, a propuesta de alguno de sus miembros, se toma el acuerdo. Por ejemplo, en el caso del nombramiento de Laureano Lourido la designación se realizó en 2015 a propuesta del entonces consejero de Empleo, Industria y Turismo.

Una vez realizado el nombramiento, el Consejo de Gobierno comunicará al Ministerio de Infraestructuras, que tiene las competencias portuarias, el nombre de la persona elegida, tras lo cual el Ministerio procederá a la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado de manera automática.

Nieves Roqueñí, cántabra de nacimiento, aunque afincada en Asturias desde hace muchos años, es doctora ingeniera de Minas por la Universidad de Oviedo y profesora titular del área de Proyectos de Ingeniería de la institución académica. En la última legislatura fue la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático y en esta ha asumido la titularidad de la consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico.