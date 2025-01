Barbón, sobre la presidencia de la Autoridad Portuaria: "Es mi decisión"

«Es una decisión exclusivamente mía». Así se pronunciaba ayer Adrián Barbón, presidente del Principado, sobre la identidad de la persona que sustituirá a Laureano Lourido al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón. Enfatizó Barbón que el nombramiento no se realizará en el Consejo de Gobierno de este viernes y también remarcó que «no tengo una decisión tomada» al respecto. «No puede haber nadie que la sepa, y si alguien está insinuando que la sabe, está vendiendo una moto», manifestó el presidente regional.

La principal opción que se baraja tiene como protagonista a Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Adrián Barbón destacó que la elección es una competencia «exclusiva» del Principado de Asturias y que no requiere «del visto bueno de ninguna otra Administración». «El gobierno lo único que hace es comunicar el nombramiento para que se publique en el Boletín Oficial de Estado, pero de acuerdo a la normativa vigente, que fue como se hizo el del todavía presidente del Puerto», explicó el mandatario. Adrián Barbón comentó que «todo el mundo sabe ya que el puesto está vacante» antes de asegurar que «si hay algo que me molesta profundamente es que nadie se aventure a hablar de decisiones que me corresponden exclusivamente a mí».

Rechazo vecinal a Roqueñí

La posibilidad de Roqueñí fue rechazada ayer por la Federación vecinal de la zona urbana. «A los vecinos del oeste de Gijón, a toda la ciudad en general, nos cuesta entender que una persona que tan poca empatía medioambiental ha mostrado en estos años de responsabilidades políticas sea quien dirija el Puerto de Gijón y pretenda seguir en la misma dirección que su nefasto antecesor», señalan. n